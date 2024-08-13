Opioit tehlikesi! Ağır ağrı kesicilerde bağımlılık riski

Bristol Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan büyük bir çalışma, güçlü ağrı kesici reçete edilen her üç kişiden birinin bağımlılık belirtileri gösterdiğini ortaya koydu. Kronik ağrısı olan 4,3 milyondan fazla yetişkinin katıldığı araştırmada, reçete edilen opioit içeren ağrı kesici kullananların uzun dönemli kullanım sonucunda bağımlılık riski ile karşı karşıya kaldığı gösterildi.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Bristol Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan büyük bir çalışma, güçlü ağrı kesici reçete edilen her üç kişiden birinin bağımlılık belirtileri gösterdiğini ortaya koydu. Kronik ağrısı olan 4,3 milyondan fazla yetişkinin katıldığı araştırmada, reçete edilen opioit içeren ağrı kesici kullananların uzun dönemli kullanım sonucunda bağımlılık riski ile karşı karşıya kaldığı gösterildi. Kodein, morfi n,oksikodon ve tramadol gibi opioitlerin kısa vadede kullanıldıklarında oldukça etkili ağrı kesiciler olduğunu ifade eden araştırmacılar “Ancak uzun süreli kullanımda bağımlılığa, fiziksel ve ruhsal sağlık problemlerine, hatta kazara aşırı dozdan ölüme veya yan etkilerden kaynaklanan kalp rahatsızlıklarına yol açabilirler” açıklamasını yaptı. 148 çalışmanın analiz edildiği ve Addiction dergisinde yayınlanan araştırmada incelenen hastaların üçte birinde opioit bağımlılığı belirtileri görülürken, yüzde 12’sinin opioit kullanım bozukluğu riski altında olduğu ortaya çıktı.