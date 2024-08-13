Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Opioit tehlikesi! Ağır ağrı kesicilerde bağımlılık riski

Opioit tehlikesi! Ağır ağrı kesicilerde bağımlılık riski

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Opioit tehlikesi! Ağır ağrı kesicilerde bağımlılık riski

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bristol Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan büyük bir çalışma, güçlü ağrı kesici reçete edilen her üç kişiden birinin bağımlılık belirtileri gösterdiğini ortaya koydu. Kronik ağrısı olan 4,3 milyondan fazla yetişkinin katıldığı araştırmada, reçete edilen opioit içeren ağrı kesici kullananların uzun dönemli kullanım sonucunda bağımlılık riski ile karşı karşıya kaldığı gösterildi.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Bristol Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan büyük bir çalışma, güçlü ağrı kesici reçete edilen her üç kişiden birinin bağımlılık belirtileri gösterdiğini ortaya koydu. Kronik ağrısı olan 4,3 milyondan fazla yetişkinin katıldığı araştırmada, reçete edilen opioit içeren ağrı kesici kullananların uzun dönemli kullanım sonucunda bağımlılık riski ile karşı karşıya kaldığı gösterildi. Kodein, morfi n,oksikodon ve tramadol gibi opioitlerin kısa vadede kullanıldıklarında oldukça etkili ağrı kesiciler olduğunu ifade eden araştırmacılar “Ancak uzun süreli kullanımda bağımlılığa, fiziksel ve ruhsal sağlık problemlerine, hatta kazara aşırı dozdan ölüme veya yan etkilerden kaynaklanan kalp rahatsızlıklarına yol açabilirler” açıklamasını yaptı. 148 çalışmanın analiz edildiği ve Addiction dergisinde yayınlanan araştırmada incelenen hastaların üçte birinde opioit bağımlılığı belirtileri görülürken, yüzde 12’sinin opioit kullanım bozukluğu riski altında olduğu ortaya çıktı.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Her 3 kişiden birinin problemi uykusuzluk genetikmişKılıçdaroğlu’ndan dönüş sinyali: “Gel derlerse gelirim”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yağlı göbek, ''Alzaymır'' riskini artırıyor - SağlıkYağlı göbek, ''Alzaymır'' riskini artırıyorAdı ‘nadir hastalık’ ama her an sizin de kapınızı çalabilir! Türkiye’de 50 kişiden biri SMA taşıyıcısı - SağlıkTürkiye’de 50 kişiden biri SMA taşıyıcısıHer 3 kişiden birinin problemi uykusuzluk genetikmiş - SağlıkHer 3 kişiden birinin problemi uykusuzluk genetikmişAcil servislerde kırmızı alarm! Gittikçe yayılıyor… Kusma, bulantı, ishal belirtileri patlak verdi - SağlıkAcil servislerde kırmızı alarm! Gittikçe yayılıyor… Kusma, bulantı, ishal belirtileri patlak verdiBaş ağrısı yaşayanları yakından ilgilendiriyor! Kolayca kurtulmak için 10 çözüm - SağlıkBaş ağrısı yaşayanları yakından ilgilendiriyor! Kolayca kurtulmak için 10 çözümTakviye besin tozu uyarısı! Fazlası zararlı, vücudu bitiriyor - SağlıkTakviye besin tozu uyarısı! Fazlası zararlı, vücudu bitiriyor
Sonraki Haber Yükleniyor...