İstanbul'da heyecanlandıran an! Denizin üzerinde hortum görüldü

Yalova semalarında sabah saatlerinde oluşan hortum İstanbul'dan da görüldü. Denizin üzerinde oluştuğu görülen hortum, bir süre gökyüzünde huni şeklinde ilerlerken çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Koyu renkli bulut tabakasının altından aşağı doğru uzanan hortumun, deniz yüzeyine doğru ilerlediği görüldü. Hortum, arka plandaki deniz ve gemilerle birlikte dikkat çekici anlara sahne oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre hortum, kümülonimbus bulutundan aşağı doğru sarkan ve kendi dar ekseni etrafında şiddetli şekilde dönen hava kolonu olarak tanımlanıyor. Sıcak ve nemli hava ile daha soğuk hava kütlelerinin karşılaşması, atmosferde güçlü yükselici hava hareketleri ve ani basınç değişimleri oluşturabiliyor. Bu hareketlerin dönme kazanmasıyla huni şeklindeki hortum meydana gelebiliyor.

İstanbulda heyecanlandıran an! Denizin üzerinde hortum görüldü

MARMARA'DA ZAMAN ZAMAN OLUŞABİLİYOR

Marmara’da da zaman zaman gök gürültülü sağanaklarla birlikte hortum ve su hortumu oluşabiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, su hortumlarının özellikle deniz yüzeyi üzerinde oluşabildiğini ve bazı durumlarda karadan su üzerine hareket eden hortumların da görülebildiğini ifade ediyor.

Görüntülerde Yalova semalarında oluşan hortumun deniz üzerinde aşağı doğru uzanan huni biçimi yaklaşık 5 dakika boyunca net şekilde görüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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