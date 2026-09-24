40 kilometrelik kovalamaca! Hata üstüne hata yaptı, 200 promil alkollü çıktı
Bursa’da polisin ‘Dur’ ikazına uymayan sürücü ve polis arasındaki 40 kilometre boyunca devam eden kovalamaca, Mudanya Caddesi üzerinde son buldu. Kaçan sürücünün 200 promil alkollü olduğu tespit edilirken, sürücünün aracı otoparka çekildi, ceza işlem uygulandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde görev yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir araca “Dur” ikazında bulundu. İhtara uymayan M.S. (43) aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekipleri, 40 kilometrelik takibin ardından sürücüyü ikaz etmek havaya uyarı ateşi açtı.
HEM DUR İKAZINA HEM UYARI ATEŞİNE ALDIRMADI
Sürücü, buna rağmen durmayarak otobana girip Mudanya istikametine doğru kaçışını sürdürdü. Trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün durdurulması için yoğun çaba sarf eden ekipler, sürücüyü Bademli Eski Mudanya Yolu Caddesi üzerinde durdurdu.
200 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Yapılan kontrollerde sürücü M.S.’nin 200 promil üzeri alkollü olduğu tespit edildi. M.S., işlemleri yapılmak üzere Bademli Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edilirken, sürücüye “Dur” ihtarına uymaması ve trafikte makas atarak ilerlemesi nedeniyle ilgili maddeler kapsamında cezai işlem uygulandı öğrenildi. Sürücünün aracı ise yediemin otoparkına çekildi.