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A.B.İ.’de beklenmedik final! Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’in dizisi bitiyor

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A.B.İ.’de beklenmedik final! Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’in dizisi bitiyor
Başlık ResmiA.B.İ.’de beklenmedik final! Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’in dizisi bitiyor

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerinde yer aldığı A.B.İ., ikinci sezonda yaşadığı büyük değişimlere rağmen ekran macerasını sürdüremedi. Saraçoğlu’nun diziden ayrılmasının ardından hikâyesi değişen ve kadrosuna Bergüzar Korel’in katıldığı yapım için final kararı alındı.

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A.B.İ., 13 Ocak 2026’da izleyiciyle buluştu. Dizide Kenan İmirzalıoğlu, geçmişini geride bırakarak İzmir’de yeni bir hayat kuran başarılı cerrah Doğan Hancıoğlu’nu, Afra Saraçoğlu ise avukat Çağla Öncü’yü canlandırdı. İlk sezonunda reytinglerde dikkat çeken dizi, sezon sonuna doğru önemli bir değişim yaşadı.

Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Çağla karakteri, 17. bölümde vurularak hikayeden çıkarıldı. Oyuncunun ayrılığının ardından ikinci sezonda dizinin hikayesinin daha aksiyon ağırlıklı bir yapıya taşınacağı açıklandı. Bunun yanı sıra yönetmen ve senaryo ekibinde de değişiklikler yaşandı. İlk sezonun ardından yönetmen Cem Karcı projeden ayrılırken, yeni sezonda yönetmen koltuğuna Yağız Alp Akaydın oturdu.

A.B.İ.’de beklenmedik final! Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’in dizisi bitiyor
Başlık ResmiA.B.İ.’de beklenmedik final! Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’in dizisi bitiyor

KADROSUNA BERGÜZAR KOREL KATILMIŞTI

Dizinin ikinci sezonundaki en dikkat çekici değişiklik ise yeni kadın başrolün Bergüzar Korel olmasıydı. Korel, Doğan’ın geçmişinden gelen Leyla karakteriyle A.B.İ.’ye dahil oldu. Böylece Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel, 11 yıl sonra yeniden aynı projede başrolü paylaştı. İkilinin daha önce Karadayı dizisinde sergilediği performans, yeni sezon öncesi beklentiyi artırdı.

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5. BÖLÜMDE SONA ERECEK

Ancak yapılan değişiklikler dizinin ekran ömrünü uzatmaya yetmedi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 22 Eylül Salı akşamı açıklanan reyting sonuçlarının ardından A.B.İ. için final kararı alındı. Dizi, ikinci sezonunun 5. bölümüyle ekran macerasını tamamlayacak.

A.B.İ.’de beklenmedik final! Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’in dizisi bitiyor
Başlık ResmiA.B.İ.’de beklenmedik final! Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’in dizisi bitiyor

FİNAL KARARI DEĞİŞMEDİ

A.B.İ.’nin ikinci sezon reytinglerinin ilk sezonun gerisinde kalması, daha önce de final iddialarını gündeme getirmişti. Öte yandan dizinin 22 Eylül sonuçlarında Total, AB ve ABC1 kategorilerinin üçünde de bir önceki haftaya göre yükseliş yaşadığı belirtildi. Buna rağmen yapımın final kararının değişmediği öğrenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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