Resmi Gazete'de bugün! 24 Eylül tarihli Resmi Gazete kararları

24 Eylül tarihli Resmi Gazete kararları paylaşıldı. Günlük Resmi Gazete’de Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği, Milli Emlak Genel Tebliği’nde değişiklik ve Biyogüvenlik Kurulu kararları yayımlandı.

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Resmi Gazete'de bugünki kararlar belli oldu. Milli Emlak Genel Tebliği’nde değişiklik ve Biyogüvenlik Kurulu kararları ile birlikte çeşitli ilanlar ve Merkez Bankası’nın günlük döviz kurları da Resmi Gazete'de yer aldı.



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği

–– İstanbul Atlas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce ve Türkçe Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 426)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/9/2026 Tarihli ve 2026/ÖİB-K-45 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI

–– Biyogüvenlik Kurulunun 41 Sayılı Kararı

–– Biyogüvenlik Kurulunun 42 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri



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