İBB davasında duruşmaya çağrılmasına rağmen mahkemeye gelmeyen ve kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik davada hakkında yakalama kararı bulunan Mithat Sinan Bolak, Türkiye’ye giriş yaptığı İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Bolak’ın, işlemlerinin ardından davanın görüldüğü mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

DURUŞMAYA GELMEDİĞİ İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İBB davasının 22 Eylül’de görülen duruşmasında, çağrılmalarına rağmen duruşmaya katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 sanık hakkında yakalama kararı verilmişti.

Yakalama kararı verilen isimler Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Mithat Sinan Bolak, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan olarak açıklanmıştı.

İBB davasında eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı

“MAHKEMEDE HAZIR BULUNACAĞIM” DEMİŞTİ

Mithat Sinan Bolak, yakalama kararının ardından yaptığı açıklamada yurt dışında yaşadığını ve kendisine ulaşılmasında aksaklık yaşandığını belirtmişti.

Yargı sürecinden kaçmadığını söyleyen Bolak, “En kısa zamanda ifademi vermek üzere mahkemede hazır bulunacağım” açıklamasını yapmıştı.

Bolak’ın Türkiye’ye dönüşünün ardından İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmasıyla hakkındaki yakalama kararı uygulanmış oldu.

İDDİANAMEDE HAKKINDA SUÇLAMALAR BULUNUYOR

Bolak, İBB davası iddianamesinde Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürlüğü yaptığı döneme ilişkin olarak “İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması” iddiaları kapsamında suçlanıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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