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Sinop'ta feci kaza: Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü

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Sinop'ta feci kaza: Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü
Başlık ResmiSinopta feci kaza: Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü

Sinop'un Boyabat ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Sinop'un Boyabat ilçesinde T.H. idaresindeki otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Sanayi Kavşağı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Araç, kazanın şiddetiyle ikiye bölündü.

1 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar, Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri, otomobildeki M.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sinopta feci kaza: Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü
Başlık ResmiSinopta feci kaza: Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü

2 YARALI TEDAVİ ALTINDA

Yaralanan sürücü ile G.Ö. ise Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. M.S'nin cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza anı, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Boyabat
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