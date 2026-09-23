Kaçak elektrik baskınında ortalık karıştı! Mahalleli yolu kapatıp ekiplere böyle direndi

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Harran Mahallesi'nde, kaçak elektrik kullanımını engellemek ve cezai işlem uygulamak için bölgeye giden dağıtım şirketi ekipleri mahalle sakinlerinin sert direnişiyle karşılaştı. Ceza yazılmasını engellemek amacıyla araçlarıyla kortej oluşturarak yolu kapatan şahıslar, görevlilerin mahalleye girişine izin vermedi. Yaşanan arbede ve tırmanan gerginlik üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemlerine rağmen şahısların ekiplere karşı koymaya devam ettiği o anlar kameralara yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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