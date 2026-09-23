Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 748 bin liraya geriledi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 748 bin liraya geriledi.

Kaydet
|

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 726 bin lira, en yüksek 6 milyon 790 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 6 milyon 748 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 780 bin liradan tamamlamıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Depoları doldurmak için acele etmeyin! Akaryakıta bu kez indirim geliyor
TASARRUF ORTAĞIM

Depoları doldurmak için acele etmeyin! Akaryakıta bu kez indirim geliyor

İŞLEM MİKTARI 491,5 KİLOGRAM

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 320 milyon 84 bin 584,55 lira, işlem miktarı ise 491,53 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 419 milyon 723 bin 302,75 lira olarak gerçekleşti.

ÖNERİLEN HABERLER
131 fon tasfiye edilmişti! SPK, etkilenen yatırımcı sayısını açıkladı
TASARRUF ORTAĞIM

131 fon tasfiye edilmişti! SPK, etkilenen yatırımcı sayısını açıkladı

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Aizona Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.780.000,004.312,00
En Düşük6.726.000,004.304,50
En Yüksek6.790.999,004.330,00
Kapanış6.748.000,004.304,50
Ağırlıklı Ortalama6.749.777,944.324,07
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.320.084.584,55
Toplam İşlem Miktarı (Kg)491,53
Toplam İşlem Adedi49
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İŞTE CHP'DEN KOPARAN SÖZLER
İŞTE CHP'DEN KOPARAN SÖZLER
"Bazı açıklamalar nedeniyle..." demişti
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Gerekçelerini tek tek sıraladı
CHP'DE ANKARA DEPREMİ!
CHP'DE ANKARA DEPREMİ!
İstifalar peş peşe geliyor
‘ÖYLE BİLGİLER BİZE VERİLMEZ’
‘ÖYLE BİLGİLER BİZE VERİLMEZ’
Oyuncu Sedat Savtak’tan ifade sonrası açıklama
'PARALAR YURT DIŞINA KAÇIRILDI'
'PARALAR YURT DIŞINA KAÇIRILDI'
Fon soruşturmasıyla ilgili çarpıcı sözler
'NEW JERSEY'İ İSRAİL'E VER'
'NEW JERSEY'İ İSRAİL'E VER'
Şara'dan Trump'a imalı şaka!
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
İngiliz devinden eski başkana dev ödeme
KOMPRESÖRLÜ CİNAYET
KOMPRESÖRLÜ CİNAYET
Duruşmada aileyi yıkan talep! Sinir krizi geçirdiler
ALMANYA'DA SKANDAL OLAY
ALMANYA'DA SKANDAL OLAY
Banka için girdiler, Türk kuaförü soydular
"NEDEN ŞİMDİ ÇÖZÜLÜYOR?"
Faili meçhullerle ilgili en merak edilen soruyu cevapladı
ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜ
ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜ
16 yaşındaki kayıp genç kız için kan donduran iddia
TÜRKİYE İLK 10'A GİRİYOR!
TÜRKİYE İLK 10'A GİRİYOR!
Bakan Kacır tarih verdi
ŞUBAT 2027'YE KADAR...
ŞUBAT 2027'YE KADAR...
Dünyayı kasıp kavuracak! Korkutan süper El Nino uyarısı
BÜYÜK TEHLİKE EVİNİ SARMIŞ
BÜYÜK TEHLİKE EVİNİ SARMIŞ
Ölümsüzlük peşindeki milyarder şaşkın! Rutinleri işe yaramadı
BAKMAYIN ŞIK GİYİNDİKLERİNE...
BAKMAYIN ŞIK GİYİNDİKLERİNE...
Asıl amaçları ortaya çıkınca hepsi gözaltına alındı
'JORGINHO’YA BENZİYOR'
'JORGINHO’YA BENZİYOR'
Eski hocaları, Kabasakal’ı Türkiye Gazetesi’ne anlattı
GELEN MAİLİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI!
GELEN MAİLİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI!
Ankara’daki araca Mardin’de ceza kesildi
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
Atina'nın Doğu Akdeniz planında Türkiye hesabı!
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
Dünyanın en zengin futbolcusu kulüpsüz kaldı
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
"Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonası'nda finalde: Hiçbir şey bizi yıldıramaz
Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonası'nda finalde
Kaydet
İsrail yönetimini ayağa kaldıran çeviri skandalı: Netanyahu, Macoron'a ateş püskürdü
Macron’un sözleri İsrail yönetimini ters köşe yaptı
Kaydet
Kompresörlü cinayette Muhammed’in ailesini yıkan talep! Duruşmada sinir krizi geçirdiler
Kompresörlü cinayette Muhammed’in ailesini yıkan talep! Duruşmada sinir krizi geçirdiler
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.