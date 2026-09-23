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Dünya

Almanya’da banka soygunu hayal oldu: Duvarı delemeyen hırsızlar Türk kuaförü soydu

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Almanya’da banka soygunu hayal oldu: Duvarı delemeyen hırsızlar Türk kuaförü soydu
Başlık ResmiAlmanya’da banka soygunu hayal oldu: Duvarı delemeyen hırsızlar Türk kuaförü soydu

Almanya’nın Garbsen kentinde banka soymak isteyen hırsızlar, bitişikteki Türk kuaför salonunun duvarını delmeye çalıştı. Kalın duvarı aşamayınca salondan malzeme ve bozuk para çalan şüpheliler kayıplara karışırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Almanya’da hafta sonu yaşanan bir hırsızlık girişimi, planlanan hedef ile ortaya çıkan sonuç arasındaki fark nedeniyle dikkat çekti. Soyguncuların hazırladığı plan, karşılaştıkları engel nedeniyle bekledikleri gibi ilerlemedi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Aşağı Saksonya eyaletinin kuzeydoğusundaki Garbsen kentinde kimliği belirsiz kişiler, hafta sonu bir tasarruf bankasını soymak istedi. İlk önce bankanın bitişiğindeki kuaför salonuna girmeyi ardından da bankanın kasasına ulaşmayı planlayan soyguncular, kuaför salonunun duvarları delmeye çalıştı.

Almanya’da banka soygunu hayal oldu: Duvarı delemeyen hırsızlar Türk kuaförü soydu
Başlık ResmiAlmanya’da banka soygunu hayal oldu: Duvarı delemeyen hırsızlar Türk kuaförü soydu

BANKAYA ULAŞAMAYINCA KUAFÖRÜ SOYDULAR

İlk girişimde başarısız olan soyguncular, bu kez başka bir noktaya yöneldi. Bir süre sonra daha büyük bir delik açan hırsızlar, kalın duvar nedeniyle bankanın olduğu bölüme ulaşamadı. Çabaları sonuçsuz kalan hırsızlar, girdikleri kuaför salonundaki malzemeleri ve bozuk paraları alarak uzaklaştı.

Almanya’da banka soygunu hayal oldu: Duvarı delemeyen hırsızlar Türk kuaförü soydu
Başlık ResmiAlmanya’da banka soygunu hayal oldu: Duvarı delemeyen hırsızlar Türk kuaförü soydu

İŞ YERİ SAHİBİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Pazartesi sabahı iş yerini açmak için kuaför salonuna gelen Ülkü Kahraman, pencerenin kırık ve duvarlarında delikler olduğunu gördü. Polise haber veren Ülkü Kahraman, ekipmanları eksik olduğu için çalışamadıklarını ifade etti.

DELİLLER, SORUŞTURMAYA IŞIK TUTMASI İÇİN İNCELEMEYE ALINDI

Polisin yaptığı ilk değerlendirmelere göre; ağır ekipmanlar kullanan soyguncular, bankaya ulaşamayınca kuaför salonunda bazı malzemeleri alarak ayrıldı. Polis, hırsızların kendi istekleriyle mi yoksa birileri tarafından fark edildikleri için mi banka soygununu tamamlamadan ayrıldıklarının bilinmediğini de aktardı. Polis, kuaför salonundaki delillerin soruşturmaya ışık tutması için incelemeye alındığını, olayın banka soygun girişimiyle bağlantısının araştırılacağını da belirtti. Polis, hırsızların ana hedefinin kuaför salonu değil, tasarruf bankası olduğunu doğruladı.

Almanya’da banka soygunu hayal oldu: Duvarı delemeyen hırsızlar Türk kuaförü soydu
Başlık ResmiAlmanya’da banka soygunu hayal oldu: Duvarı delemeyen hırsızlar Türk kuaförü soydu

ALMANYA'DA BANKA SOYGUNLARI VE GİRİŞİMLERİ

Almanya'da yıl başından bu yana banka soygunlarında artış yaşandı. 2026’nın ilk iş gününde Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde ülkenin en önemli bankalarından birinin şubesinde gerçekleşen soygunda 3 bin 250 kişinin parası, mücevherleri ve altınlarının çalındığı ortaya çıkmıştı. Hırsızlar, bankanın yanındaki binanın duvarlarını delerek kiralık kasa bölümüne ulaşmış ve soygunu gerçekleştirmişti. Toplamda 300 milyon euro değerinde olduğu belirtilen soygunun mağdurları arasında 2 bin 500’den fazla Türkün de bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Ocak ayında ise Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Halle kentinde de hırsızlar Sparkasse Bankası’nın bir şubesinde kiralık kasaların olduğu bölümde en az 4 kasayı açmayı başarmıştı. Şubat ayında da Bremen kenti yakınlarındaki Stuhr ilçesinde bir banka şubesinde bulunan 14 kiralık kasa patlatılarak açılmış ve hırsızlık gerçekleştirilmişti. Almanya’nın Regensburg kentinde Temmuz ayında bir banka şubesine yönelik soygun girişiminde bir şüpheli banka çalışanları ve müşterileri rehin almıştı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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