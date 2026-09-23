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Kompresörlü cinayette Muhammed’in ailesini yıkan talep! Duruşmada sinir krizi geçirdiler

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Şanlıurfa’da staj yaptığı marangoz atölyesinde makatından kompresörle yüksek hava basıncı uygulanması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci’nin davasında ilk duruşma görüldü. Sanık Habib Aksoy’un tahliye ve ev hapsi talebi reddedilirken, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma sırasında Muhammed’in ailesi sanık tarafına tepki göstererek sinir krizi geçirdi.

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Türkiye'yi derinden sarsan olay, 14 Kasım 2025 tarihinde Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci, iş yerinde kalfa olarak çalışan Habib Aksoy tarafından 12 bar basınçlı hava kompresörüyle makatından hava basılmak suretiyle ağır şiddete maruz bırakıldı.

Vücuduna yüksek basınçlı hava verilmesi sonucu iç organlarında ciddi tahribat oluşan talihsiz çocuk, sevk edildiği hastanenin yoğun bakım servisinde 5 gün boyunca verdiği mücadeleyi kaybetti. Olayın ardından Gaziantep'e kaçmaya çalışan sanık Habib Aksoy ise yakalanarak gözaltına alındı.

Kompresörlü cinayette Muhammed’in ailesini yıkan talep! Duruşmada sinir krizi geçirdiler
Başlık ResmiKompresörlü cinayette Muhammed’in ailesini yıkan talep! Duruşmada sinir krizi geçirdiler

EV HAPSİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Şanlıurfa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, hakkında "Çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan sanık Habib Aksoy ve tanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Duruşma esnasında sanık avukatlarının müvekkillerinin tahliye edilerek ev hapsine alınması yönündeki talebi mahkemede gerginliğe neden oldu. Talebi duyan Muhammed Kendirci'nin annesi ve ablaları sinir krizleri geçirerek sanık tarafına sert tepki gösterdi.

DAVA 2027'YE ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısının mütalaası ve beyanların ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Sanık Habib Aksoy'un tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, dosyadaki eksik belgelerin ve delillerin incelenmesi amacıyla davayı 6 Ocak 2027 tarihine erteledi.

Kompresörlü cinayette Muhammed’in ailesini yıkan talep! Duruşmada sinir krizi geçirdiler
Başlık ResmiKompresörlü cinayette Muhammed’in ailesini yıkan talep! Duruşmada sinir krizi geçirdiler

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Duruşma sonrası Muhammed Kendirci'nin annesi Nebihe ile ablaları Pınar ve Yağmur Kendirci, karşı tarafın taleplerine tepki göstererek sinir krizi geçirdi.

Kompresörlü cinayette Muhammed’in ailesini yıkan talep! Duruşmada sinir krizi geçirdiler
Başlık ResmiKompresörlü cinayette Muhammed’in ailesini yıkan talep! Duruşmada sinir krizi geçirdiler

Ailenin avukatlarından Halil Delil Beyaztaş, "Daha önce belirtilen eksik hususlar bulunmaktaydı. Bugün, tutukluluk hâlinin devamına karar verildi. Bunun dışında bugün verilmiş farklı bir karar bulunmamaktadır. Eksik hususların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Bu aşamada, ev hapsi de dâhil olmak üzere adli kontrol hükümlerinin uygulanarak serbest bırakılma talep edildi. Ancak bu talepler reddedildi ve tutukluluk hâlinin devamına karar verildi. Dava, 6 Ocak 2027 tarihine ertelendi" dedi.

Kompresörlü cinayette Muhammed’in ailesini yıkan talep! Duruşmada sinir krizi geçirdiler
Başlık ResmiKompresörlü cinayette Muhammed’in ailesini yıkan talep! Duruşmada sinir krizi geçirdiler

“DOĞRUDAN KAST” KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTENDİ

Eylemin olası kast değil doğrudan kast kapsamına alınma ihtimali olduğunu söyleyen Avukat Mir Müslüm Çiçek ise, "İddia edilen eylem, olası kast nedeniyle açılmıştı ancak dosyada kullanılan silahın niteliği, basınç düzeyi, vücuda uygulanan bölgenin mahiyeti, ATK'dan alınan raporlar ve bilirkişiden alınan raporları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, bizim kanaatimize göre iddia edilen eylemin olası kast değil, doğrudan kasta yönelik bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Bu hususları zaten mahkemede dile getirdik. Mahkemeden, eylemin olası kast değil, doğrudan kast kapsamında değerlendirilmesi ihtimaline istinaden ek savunma hakkı verilmesini talep ettik. Mahkeme de bu talebimizi kabul etti. Dolayısıyla, diğer duruşmada suçun olası kasttan çıkıp doğrudan kast kapsamında değerlendirilmesi ihtimaline ilişkin ek savunma alınacaktır" diye konuştu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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