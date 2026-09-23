Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Sağlık

Çocuğunuzun karın ağrısını hafife almayın! Uzmanı kritik belirtileri açıkladı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Çocuğunuzun karın ağrısını hafife almayın! Uzmanı kritik belirtileri açıkladı
Başlık ResmiÇocuğunuzun karın ağrısını hafife almayın! Uzmanı kritik belirtileri açıkladı

Okul döneminin başlamasıyla çocuklarda sık görülen karın ağrısına ilişkin uyarılarda bulunan Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Gülşan, tekrarlayan şikayetlerin yalnızca beslenme alışkanlıklarına bağlanmaması gerektiğini belirtti. Gülşan, kabızlık ve gazın yanı sıra reflü, çölyak ve enfeksiyon gibi nedenlerin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaydet
|

Gülşan, tekrarlayan karın ağrılarının yalnızca beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirterek, bazı durumlarda altta yatan sindirim sistemi sorunlarının araştırılması gerektiğini söyledi.

Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Gülşan, çocuklarda karın ağrısının oldukça sık görülen bir şikâyet olduğunu belirterek, "Çocuklarda karın ağrısının pek çok farklı nedeni olabilir. Okul döneminde beslenme ve tuvalet alışkanlıklarındaki değişiklikler, kabızlık, gaz ve şişkinlik gibi durumlar karın ağrısına yol açabilir. Bununla birlikte enfeksiyonlar, reflü, çölyak hastalığı gibi sindirim sistemi hastalıkları da değerlendirilmelidir. Bu nedenle tekrarlayan veya çocuğun günlük yaşamını etkileyen karın ağrılarının ihmal edilmemesi önemlidir" dedi.

"TUVALET İHTİYACININ ERTELENMESİ KABIZLIĞA NEDEN OLABİLİR"

Okul döneminde çocukların tuvalet ihtiyacını ertelemesinin sık karşılaşılan bir durum olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Meltem Gülşan,, bunun zaman içerisinde kabızlık sorununa yol açabileceğini söyledi.

Uzm. Dr. Meltem Gülşan,, "Çocuklar okulda tuvalete gitmek istemeyebilir veya ders ve teneffüs düzeni nedeniyle tuvalet ihtiyacını erteleyebilir. Bunun yanı sıra yeterli su içmemek ve liften fakir beslenmek de kabızlığı tetikleyebilir. Kabızlık yaşayan çocuklarda karın ağrısı, şişkinlik, iştahsızlık ve dışkılama sırasında zorlanma görülebilir. Bu nedenle çocukların gün içerisinde yeterli sıvı tüketmesi, sebze, meyve ve lif içeren besinlerle dengeli beslenmesi ve tuvalet ihtiyacını ertelememesi önemlidir" şeklinde konuştu.

BAKMADAN GEÇME
Uzmanlar uyarıyor: Sessizleşen, yalnızlaşan, öfkesi artan öğrenciye dikkat!
SAĞLIK

Uzmanlar uyarıyor: Sessizleşen, yalnızlaşan, öfkesi artan öğrenciye dikkat!

"KARIN AĞRISININ NE ZAMAN BAŞLADIĞI VE NASIL SEYRETTİĞİ ÖNEMLİ"

Ebeveynlerin çocuklarında görülen karın ağrısını değerlendirirken ağrının süresine, tekrarlayıp tekrarlamadığına ve eşlik eden diğer belirtilere dikkat etmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Meltem Gülşan,, "Karın ağrısının ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü, yemeklerle veya dışkılama ile ilişkisi ve beraberinde ateş, kusma, ishal, kabızlık, kilo kaybı gibi belirtilerin olup olmadığı hekim değerlendirmesinde önem taşır" ifadelerini kullandı.

"BAZI BELİRTİLERDE DOKTORA BAŞVURMAK GEREKİR"

Çocuklarda şiddetli veya giderek artan karın ağrısı, gece uykudan uyandıran ağrı, tekrarlayan kusma, dışkıda kan görülmesi, açıklanamayan kilo kaybı, uzun süren ishal veya kabızlık ve büyüme-gelişme geriliği gibi durumlarda mutlaka hekim değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Meltem Gülşan, "Her karın ağrısı ciddi bir hastalık anlamına gelmez. Ancak tekrarlayan, uzun süren veya çocuğun beslenmesini, okul hayatını ve günlük aktivitelerini etkileyen şikâyetlerde altta yatan nedenin belirlenmesi önemlidir. Erken değerlendirme, gerekli durumlarda uygun tedavinin planlanmasını sağlayabilir" dedi.

"OKUL DÖNEMİNDE DÜZENLİ BESLENME VE SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ"

Ebeveynlere önerilerde bulunan Uzm. Dr. Meltem Gülşan, çocukların güne kahvaltıyla başlamasının, öğünlerini düzenli tüketmesinin ve okulda yeterli miktarda su içmesinin önemli olduğunu belirtti. Beslenme çantasında yaş ve gelişim dönemine uygun, dengeli ve lif içeriği yüksek besinlere yer verilmesini öneren Uzm. Dr. Meltem Gülşan,, çocukların düzenli fiziksel aktivite yapmasının da bağırsak hareketleri açısından faydalı olduğunu ifade etti.
Uzm. Dr. Meltem Gülşan, "Çocukların sağlıklı bir okul dönemi geçirebilmesi için yalnızca ders başarısına değil, fiziksel sağlıklarına da dikkat etmek gerekiyor. Düzenli beslenme, yeterli sıvı tüketimi, hareketli bir yaşam ve sağlıklı tuvalet alışkanlığı sindirim sistemi sağlığının korunmasına katkı sağlar" diye konuştu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Sağlık
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İŞTE CHP'DEN KOPARAN SÖZLER
İŞTE CHP'DEN KOPARAN SÖZLER
"Bazı açıklamalar nedeniyle..." demişti
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Gerekçelerini tek tek sıraladı
CHP'DE ANKARA DEPREMİ!
CHP'DE ANKARA DEPREMİ!
İstifalar peş peşe geliyor
‘ÖYLE BİLGİLER BİZE VERİLMEZ’
‘ÖYLE BİLGİLER BİZE VERİLMEZ’
Oyuncu Sedat Savtak’tan ifade sonrası açıklama
'PARALAR YURT DIŞINA KAÇIRILDI'
'PARALAR YURT DIŞINA KAÇIRILDI'
Fon soruşturmasıyla ilgili çarpıcı sözler
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
İngiliz devinden eski başkana dev ödeme
'NEW JERSEY'İ İSRAİL'E VER'
'NEW JERSEY'İ İSRAİL'E VER'
Şara'dan Trump'a imalı şaka!
KOMPRESÖRLÜ CİNAYET
KOMPRESÖRLÜ CİNAYET
Duruşmada aileyi yıkan talep! Sinir krizi geçirdiler
ALMANYA'DA SKANDAL OLAY
ALMANYA'DA SKANDAL OLAY
Banka için girdiler, Türk kuaförü soydular
'JORGINHO’YA BENZİYOR'
'JORGINHO’YA BENZİYOR'
Eski hocaları, Kabasakal’ı Türkiye Gazetesi’ne anlattı
"NEDEN ŞİMDİ ÇÖZÜLÜYOR?"
Faili meçhullerle ilgili en merak edilen soruyu cevapladı
ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜ
ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜ
16 yaşındaki kayıp genç kız için kan donduran iddia
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
Dünyanın en zengin futbolcusu kulüpsüz kaldı
TÜRKİYE İLK 10'A GİRİYOR!
TÜRKİYE İLK 10'A GİRİYOR!
Bakan Kacır tarih verdi
ŞUBAT 2027'YE KADAR...
ŞUBAT 2027'YE KADAR...
Dünyayı kasıp kavuracak! Korkutan süper El Nino uyarısı
BÜYÜK TEHLİKE EVİNİ SARMIŞ
BÜYÜK TEHLİKE EVİNİ SARMIŞ
Ölümsüzlük peşindeki milyarder şaşkın! Rutinleri işe yaramadı
BURUK
BURUK "DİNGİL" DEMİŞTİ
Olay hakemi Türkiye maçına atadılar
BAKMAYIN ŞIK GİYİNDİKLERİNE...
BAKMAYIN ŞIK GİYİNDİKLERİNE...
Asıl amaçları ortaya çıkınca hepsi gözaltına alındı
GELEN MAİLİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI!
GELEN MAİLİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI!
Ankara’daki araca Mardin’de ceza kesildi
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
Atina'nın Doğu Akdeniz planında Türkiye hesabı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonası'nda finalde: Hiçbir şey bizi yıldıramaz
Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonası'nda finalde
Kaydet
İsrail yönetimini ayağa kaldıran çeviri skandalı: Netanyahu, Macoron'a ateş püskürdü
Macron’un sözleri İsrail yönetimini ters köşe yaptı
Kaydet
Kompresörlü cinayette Muhammed’in ailesini yıkan talep! Duruşmada sinir krizi geçirdiler
Kompresörlü cinayette Muhammed’in ailesini yıkan talep! Duruşmada sinir krizi geçirdiler
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.