Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonası'nda finalde: Hiçbir şey bizi yıldıramaz

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Hatice Akbaş, finale yükseldi. Milli boksör, "İnşallah altını alacağıma canıgönülden inanıyorum" dedi.

Kaydet a- | +A

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın gündüz seansında Hatice Akbaş, 51 kiloda ringe çıktı.

Yarı finalde Polonya'dan Natalia Kuczewka ile karşılaşan 25 yaşındaki milli boksör, rakibini 5-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Akbaş, Akdeniz Oyunları şampiyonu İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile 25 Eylül Cuma günü finalde karşılaşacak.

Kariyerinde ilk defa 51 kiloda mücadele veren Akbaş, büyüklerde ise Avrupa şampiyonalarında ilk defa finale çıktı.

Hatice Akbaş'ın olimpiyatlarda gümüş madalyası ve dünya şampiyonluğu bulunuyor.

"BABAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Finale çıktığı için mutluluğunu dile getiren Hatice Akbaş, "Bu maç çeyrek final maçıma göre daha rahat geçti. Şu an finaldeyiz. İnşallah altını alacağıma canıgönülden inanıyorum. Benim bütün başarılarım 54 kiloda oldu. Kariyerimin hepsi 54 kiloda. Şu an yeni bir sıkletteyim ama ona rağmen çok iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Gerçekten hiçbir şey bizi yıldıramaz. Babam şu an köşemde değil, ayrıyız ama ben kalplerimizin bir olduğunu düşünüyorum. Ona çok teşekkür ediyorum. Buradan teşekkür etmek istediğim bir de Elif Şeker Hocam var. Bu süreci onunla birlikte geçirdim" ifadelerini kullandı.

Küçük yaşlardan beri babasıyla çalıştığını belirten milli sporcu, "Babamla 9 yaşımdan beri küçük bir ilçede kendi imkanlarımız dahilinde çalıştık ve buralara kadar geldik. Olimpiyat finali oynadım. Şu an kariyerimde eksik olan Avrupa finalini oynayacağım. Babamla çok büyük bir şey başardığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala