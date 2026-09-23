A101 24 Eylül 2026 aktüel kataloğu, bu hafta raflara gelecek indirimli ürünleri takip eden tüketicilerin gündeminde. Elektronik ürünlerden mutfak eşyalarına, ev düzenleme ürünlerinden kişisel bakım seçeneklerine kadar birçok ürün yeni haftanın Aldın Aldın kampanyasında yer alıyor.

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A101 24 Eylül 2026 aktüel kataloğunda 58 inç UHD Smart TV 31.999 TL, filtre kahve makinesi 1.599 TL, tekli elektrikli ocak 599 TL, epilasyon seti 699 TL ve 2 kapaklı erzak/kiler dolabı 5.999 TL fiyatla yer alıyor. Katalogda ayrıca 10 kg çamaşır makinesi 20.999 TL, No-Frost buzdolabı 27.999 TL, halı ve koltuk yıkama makinesi 4.599 TL ile üç tekerlekli elektrikli moped 179.990 TL gibi farklı kategorilerden ürünler de dikkat çekiyor.

A101 24 Eylül 2026 aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta A101’e neler geliyor?

A101 24 EYLÜL 2026 AKTÜEL KATALOĞU

58" UHD Smart TV 31.999 TL

55" Frameless 4k UHD Google Qled Tv 21.799 TL

50" 4k Ultra Smart LED TV 23.999 TL

A101 24 Eylül 2026 aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta A101’e neler geliyor?

Kablosuz Oyun Kolu 1.499 TL

Yüksek Güçlü Turbo Üfleyici 1.399 TL

Mekanik Klavye 1.299 TL

16" Takım Çantası 249 TL

Renkli Kalem Pil 8'li 99,50 TL

Gaming Mouse 499 TL

Gaming Kulaklık 1.399 TL

Takım Çantası 249 TL

A101 24 Eylül 2026 aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta A101’e neler geliyor?

32" S55A FHD Qled Tv 10.499 TL

65" U65A UHD Google Tv 30.999 TL

A101 24 Eylül 2026 aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta A101’e neler geliyor?

10 KG Çamaşır Makinesi 20.999 TL

No-Frost Buzdolabı 27.999 TL

5 Programlı Bulaşık Makinesi 15.999 TL

15 Programlı Çamaşır Makinesi 17.999 TL

A101 24 Eylül 2026 aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta A101’e neler geliyor?

Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL

Tekli Elektrikli Ocak 599 TL

Boyun Masaj Aleti 1.099 TL

Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.599 TL

Epilasyon Seti 699 TL

Su Isıtıcı 999 TL

El Mikseri 999 TL

A101 24 Eylül 2026 aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta A101’e neler geliyor?

VT7 PRO Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TL

VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 33.990 TL

VKX3 Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet 24.990 TL

A101 24 Eylül 2026 aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta A101’e neler geliyor?

BU HAFTA A101'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR?

Termal Çantalı Çelik Saklama Kabı Seti 3'lü 899 TL

Tava ve Sahan Seti 649 TL

Opal Pasta Tabağı 64,50 TL

Opal Yemek Tabağı 64,50 TL

Hasır Sepet Çeşitleri Karma 3'lü 349 TL

900 ml Süzgeçli Demlik 149 TL

Aynalı Dekoratif Sunum Tepsisi 139 TL

3 Katlı Organizer 79,50 TL

Plastik Kapaklı Dikdörtgen Borcam 249 TL

Ahşap Saplı Metal Sunumluk 2'li 299 TL

Plastik Kapaklı Yuvarlak Borcam 299 TL

Mini Tencere 279 TL

A101 24 Eylül 2026 aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta A101’e neler geliyor?

2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.999 TL

Yumurcak Yumak 3'lü 199 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 399 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 299 TL

Çok Amaçlı Sepet 84,50 TL

6'lı Plastik Askı 59,50 TL

Çamaşır Selesi 229 TL

Yapışkanlı Metal Ev Aksesuarları 119 TL

Katı Sabunluk / Lavabo Süzgeci 34,50 TL

Çift Kişilik Yatak Alezi 399 TL

Tek Kişilik Yatak Alezi 299 TL

A101 24 Eylül 2026 aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta A101’e neler geliyor?

Pilli Işıklı Sesli Robot 529 TL

Stickerlı Süper Boyama Kitabı 44,50 TL

Ahşap Balık Tutma Puzzle 129 TL

Parmak Kukla Hikaye Kitapları 199 TL

Slime 50 TL

Parklı Tavşan Evleri 329 TL

Kalpli Dudak Makyaj Seti 159 TL

Robota Dönüşen Arabalar 159 TL

A101 24 Eylül 2026 aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta A101’e neler geliyor?

Evcil Hayvan Taşıma Çantası 999 TL

Işıklı Plastik Kedi Top Oyuncağı 3'lü 115 TL

Su Çeşmesi 449 TL

Gökkuşağı Kuyruklu Fare 79,50 TL

Sabunlu Kedi Kumu 10L 225 TL

A101 24 Eylül 2026 aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta A101’e neler geliyor?

Çilekli Bebe Bisküvisi 55g 99 TL

Sütlü Çikolatalı Çubuk Bisküvi 79 TL

ÇikolaTa Mini Eggs 154g 129 TL

Cevizli Saray Sarması 75 TL

Çikolata Kaplı Fıstıklı Baklava 95 TL

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