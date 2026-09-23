A101 24 Eylül 2026 aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta A101’e neler geliyor?
A101 24 Eylül 2026 aktüel kataloğu, bu hafta raflara gelecek indirimli ürünleri takip eden tüketicilerin gündeminde. Elektronik ürünlerden mutfak eşyalarına, ev düzenleme ürünlerinden kişisel bakım seçeneklerine kadar birçok ürün yeni haftanın Aldın Aldın kampanyasında yer alıyor.
A101 24 Eylül 2026 aktüel kataloğunda 58 inç UHD Smart TV 31.999 TL, filtre kahve makinesi 1.599 TL, tekli elektrikli ocak 599 TL, epilasyon seti 699 TL ve 2 kapaklı erzak/kiler dolabı 5.999 TL fiyatla yer alıyor. Katalogda ayrıca 10 kg çamaşır makinesi 20.999 TL, No-Frost buzdolabı 27.999 TL, halı ve koltuk yıkama makinesi 4.599 TL ile üç tekerlekli elektrikli moped 179.990 TL gibi farklı kategorilerden ürünler de dikkat çekiyor.
A101 24 EYLÜL 2026 AKTÜEL KATALOĞU
58" UHD Smart TV 31.999 TL
55" Frameless 4k UHD Google Qled Tv 21.799 TL
50" 4k Ultra Smart LED TV 23.999 TL
Kablosuz Oyun Kolu 1.499 TL
Yüksek Güçlü Turbo Üfleyici 1.399 TL
Mekanik Klavye 1.299 TL
16" Takım Çantası 249 TL
Renkli Kalem Pil 8'li 99,50 TL
Gaming Mouse 499 TL
Gaming Kulaklık 1.399 TL
Takım Çantası 249 TL
32" S55A FHD Qled Tv 10.499 TL
65" U65A UHD Google Tv 30.999 TL
10 KG Çamaşır Makinesi 20.999 TL
No-Frost Buzdolabı 27.999 TL
5 Programlı Bulaşık Makinesi 15.999 TL
15 Programlı Çamaşır Makinesi 17.999 TL
Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL
Tekli Elektrikli Ocak 599 TL
Boyun Masaj Aleti 1.099 TL
Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.599 TL
Epilasyon Seti 699 TL
Su Isıtıcı 999 TL
El Mikseri 999 TL
VT7 PRO Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TL
VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 33.990 TL
VKX3 Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet 24.990 TL
BU HAFTA A101'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR?
Termal Çantalı Çelik Saklama Kabı Seti 3'lü 899 TL
Tava ve Sahan Seti 649 TL
Opal Pasta Tabağı 64,50 TL
Opal Yemek Tabağı 64,50 TL
Hasır Sepet Çeşitleri Karma 3'lü 349 TL
900 ml Süzgeçli Demlik 149 TL
Aynalı Dekoratif Sunum Tepsisi 139 TL
3 Katlı Organizer 79,50 TL
Plastik Kapaklı Dikdörtgen Borcam 249 TL
Ahşap Saplı Metal Sunumluk 2'li 299 TL
Plastik Kapaklı Yuvarlak Borcam 299 TL
Mini Tencere 279 TL
2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.999 TL
Yumurcak Yumak 3'lü 199 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 399 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 299 TL
Çok Amaçlı Sepet 84,50 TL
6'lı Plastik Askı 59,50 TL
Çamaşır Selesi 229 TL
Yapışkanlı Metal Ev Aksesuarları 119 TL
Katı Sabunluk / Lavabo Süzgeci 34,50 TL
Çift Kişilik Yatak Alezi 399 TL
Tek Kişilik Yatak Alezi 299 TL
Pilli Işıklı Sesli Robot 529 TL
Stickerlı Süper Boyama Kitabı 44,50 TL
Ahşap Balık Tutma Puzzle 129 TL
Parmak Kukla Hikaye Kitapları 199 TL
Slime 50 TL
Parklı Tavşan Evleri 329 TL
Kalpli Dudak Makyaj Seti 159 TL
Robota Dönüşen Arabalar 159 TL
Evcil Hayvan Taşıma Çantası 999 TL
Işıklı Plastik Kedi Top Oyuncağı 3'lü 115 TL
Su Çeşmesi 449 TL
Gökkuşağı Kuyruklu Fare 79,50 TL
Sabunlu Kedi Kumu 10L 225 TL
Çilekli Bebe Bisküvisi 55g 99 TL
Sütlü Çikolatalı Çubuk Bisküvi 79 TL
ÇikolaTa Mini Eggs 154g 129 TL
Cevizli Saray Sarması 75 TL
Çikolata Kaplı Fıstıklı Baklava 95 TL