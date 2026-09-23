Bursa'da yolda yürüyen adam ve eşi silahlı saldırıya uğradı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eşiyle sokakta yürüyen bir kişi kalabalık bir grubun saldırına uğradı. Eşiyle birlikte saldırıya uğrayan adam silahla vurulurken yerde yaralı yatarken de sopalı saldırının devam ettiği görüldü. Olayın ailevi konulardan dolayı yaşandığı öğrenilirken 2 kişi tutuklandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Bursa’da eşiyle beraber yolda yürüdüğü esnada husumetli olduğu kişiler tarafından silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan 46 yaşındaki Erkan E., elinden ve bacağının iki farklı bölgesinden vurularak yaralandı. Yanındaki eşi Duygu E. ise saldırı esnasında darp edildi. Olayla alakalı gözaltına alınan yaralının eniştesi ile eniştesinin kardeşi tutuklanırken, diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Olay, 17 Ağustos günü merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Uluabatlı Hasan Bulvarı üstünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Erkan E. (46), eşi Duygu E. (44) ile beraber yolda yürüdüğü esnada aralarında daha önceden husumet olduğu bildirilen kişilerle karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheliler, Erkan E. ve eşine saldırırken olay esnasında silah da kullanıldı. Tabancadan çıkan kurşunlarla elinden, sağ bacağından ve sol kasık bölgesinden yaralanan Erkan E. yere düştü.

Bursada yolda yürüyen adam ve eşi silahlı saldırıya uğradı

SİLAHLA VURDUKTAN SONRA DARP ETMEYE DEVAM ETTİLER

Silahlı saldırı sonucunda yere düşen Erkan E.’nin, şüpheliler tarafından darp edilmeye devam edildiği belirtildi. Saldırganların yerde olan yaralı adama tekme ve sopalarla saldırdığı öne sürülürken, olay esnasında eşi Duygu E. de darp edilerek yaralandı. Şüphelilerin olay yerinden uzaklaşmasının sonrasında çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılara olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin sonrasında Erkan E. ve Duygu E., ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Öte taraftan yaşanan saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Erkan E. ile eşinin yolda yürüdüğü esnada bir grubun önlerini kestiği ve taraflar arasında tartışma yaşandığı görülüyor. Kamera kayıtlarında saldırının başlamasının sonrasında Erkan E.’nin silahla vurulup yere düştüğü, buna karşın şüphelilerin yerde yatan yaralı adama yönelik saldırılarını devam ettiği anlar da yer alıyor. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını soruşturma kapsamında incelemeye aldı.

Bursada yolda yürüyen adam ve eşi silahlı saldırıya uğradı

AİLEVİ KONULARDAN HUSUMETLİ OLDUKLARI BELİRLENDİ

Olayın sonrasında geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, yaralı Erkan E.’nin ambulansla hastaneye götürüldüğü esnada verdiği bilgiler kapsamında şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda Erkan Y. (52) ile Serkan Y. (48) gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle taraflar arasındaki husumetin ailevi konulardan kaynaklandığı bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan Erkan Y.’nin, yaralı Erkan E.’nin eniştesi, Serkan Y.’nin ise eniştesinin kardeşi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Y. ve Serkan Y., adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilişkili olduğu düşünülen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Saldırı ile alakalı güvenlik kamerası kayıtları ile elde edilen diğer delillerin soruşturma dosyasına dahil edildiği bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala