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Çorum'da yıkılan okulun enkazından insan kafatası ve kemikleri çıktı

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Çorum'da yıkılan okulun enkazından insan kafatası ve kemikleri çıktı
Başlık ResmiÇorumda yıkılan okulun enkazından insan kafatası ve kemikleri çıktı

Çorum'da bir okulun yıkım çalışmaları sırasında insan kafatası ve kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken bölgenin daha önceden mezarlık olarak kullanıldığı iddia edildi.

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Çorum'da bir okulun yıkım çalışması sırasında toprak altında insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Olay, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi üstünde yer alan 23 Nisan Ortaokulu'nun eski binasının olduğu alanda yaşandı. Alınan bilgilere göre, bina yıkım çalışmalarının sürdürüldüğü alanda kepçe operatörü, toprağı kazdığı esnada insana ait kafatası ve kemik parçaları fark etti. Durumu gören işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrasında olay yerine polis ekipleri gönderildi. Ekipler, bölgede ayrıntılı incelemelerde bulunarak, insana ait kafatası ve diğer kemik parçalarını muhafaza altına aldı.

Çorumda yıkılan okulun enkazından insan kafatası ve kemikleri çıktı
Başlık ResmiÇorumda yıkılan okulun enkazından insan kafatası ve kemikleri çıktı

Mahalle sakinleri, yıkımı yapılan okul alanının daha önce mezarlık olarak kullanıldığını söylediler. Polis ekipleri olayla alakalı inceleme başlattı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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