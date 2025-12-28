Suriye’nin sahil hattı yeniden karıştı. Lazkiye ve Tartus’ta düzenlenen hükümet karşıtı protestolar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Çatışmalarda can kayıpları yaşanırken, güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırı ve bombalı eylem iddiaları gündeme geldi.

Suriye’nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde düzenlenen hükümet karşıtı protestolar şiddet olaylarına sahne oldu.

Çıkan çatışmalarda 1’i güvenlik görevlisi olmak üzere 3 kişi hayatını kaybederken, 55’ten fazla kişi yaralandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE SİLAHLI SALDIRI İDDİASI

Lazkiye İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Abdülaziz el-Ahmed, protestolar sırasında güvenlik güçlerinin “devrik Esad rejimi kalıntılarıyla bağlantılı silahlı grupların saldırılarına” uğradığını açıkladı.

El-Ahmed, M1 otoyolu çevresinde bombalı saldırılar ve silahlı eylemler tespit edildiğini, çok sayıda güvenlik aracının zarar gördüğünü ileri sürdü.

TARTUS’TA EL BOMBALI SALDIRI

Tartus’un Baniyas ilçesinde bir emniyet birimine el bombasıyla saldırı düzenlendiği, olayda 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

PROTESTOLARIN ARDINDAKİ ÇAĞRI

Yerel kaynaklara göre protestolar, yurt dışında yaşayan din adamı Şeyh Gazal’ın çağrısı sonrası başladı. Gösteriler sırasında bazı grupların güvenlik güçlerine saldırdığı ve Esad rejimi kalıntılarının da eylemlere karıştığı ifade edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Suriye yönetimi, olayların kontrol altına alınması için bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası