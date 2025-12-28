Serikspor evinde dağıldı! Boluspor’dan 4 gollü galibiyet
Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Serikspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda Boluspor’u konuk etti. Mücadeleden 4-1’lik skorla galip ayrılan Boluspor, haftayı üç puanla kapattı.
- Boluspor, Serikspor'u 4-1'lik skorla yendi.
- Boluspor'un gollerini Martynov (k.k.), Doğan Can Davas ve Hasani attı.
- Serikspor'un tek golü Erhan Çelenk'ten geldi.
- Serikspor'da Şeref Özcan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
- Maç, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynandı.
Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Serikspor ile Boluspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Boluspor, Martynov (k.k.), Doğan Can Davas ve Hasani’nin golleriyle sahadan 4-1 galip ayrılırken, Serikspor’un tek golü Erhan Çelenk’ten geldi. Ev sahibi ekipte Şeref Özcan, 63. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Boluspor maçı deplasmanda kazandı.
SERİKSPOR: 1 – BOLUSPOR: 4
Stat: Bandırma 17 Eylül
Serikspor: Erten Ersu, Bilal Ceylan, Aleksandr Martynov, Gökhan Akkan, Emrecan Terzi (Dk. 46 Sertan Taşkın), Burak Asan, Kerem Şen, Şahverdi Çetin, Erhan Çelenk, Şeref Özcan, Ilya Sadygov
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk. 85 Harun Alpsoy), Işık Kaan Arslan (Dk. 89 Arda Tuğra Saygı), Loic Kouagba, Lucas Lima (Dk. 85 Abdulsamet Kırım), Devran Şenyurt, Dean Lico, İbrahim Akanbi Rasheed (Dk. 75 Arda Usluoğlu), Florent Hasani, Doğan Can Davas, Martin Boakye (Dk. 75 Barış Alıcı)
Goller: Dk. 7 A. Martynov (k.k.), Dk. 35 Doğan Can Davas, Dk. 70 Hasani (Boluspor), Dk. 13 Erhan Çelenk (Serikspor)
Kırmızı kart: Dk. 63 Şeref Özcan (Serikspor)
Sarı kartlar: Devran Şenyurt, Rasheed, Doğan Can Davas (Boluspor)