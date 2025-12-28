Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 28 Aralık TV yayın akışı merak ediliyor
Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1 ve TV8 gibi popüler kanalların yayın akışı merak ediliyor. Özellikle "Bu akşam televizyonda hangi diziler var?" sorusuna cevap aranıyor.
Bu akşam evde keyifli vakit geçirmek isteyenler, televizyon ekranlarında neler olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Bu kapsamda 28 Aralık 2025 TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler var? İşte 28 Aralık Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam 20.00'de Kanal D'de Canım Oğlum, TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Bahar, Star'da Hababam Sınıfı Uyanıyor, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa ve NOW'da Sahtekarlar ekrana gelecek.
28 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Pazar Gezmesi (Yeni Bölüm)
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Güller ve Günahlar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Canım Oğlum
22:45 Ayla
01:00 Canım Oğlum
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:00 5N1K
04:40 Üç Kız Kardeş
28 ARALIK TRT1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı
05:20 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:10 Ege'nin Hamsisi
08:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
11:45 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Yurda Dönüş
14:05 Cennetin Çocukları
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Akif
03:40 Teşkilat
28 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Talihli Amele
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Şaşkın Damat
14:45 Rüya Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Rüya Gibi
02:45 Veliaht
04:30 Kızılcık Şerbeti
28 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fırıldak Ailesi
09:15 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Söz
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:00 Bana Masal Anlatma
00:00 Bana Masal Anlatma
02:00 Sahipsizler
04:30 Türk Müziği
05:30 Söz
28 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Aldatmak
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Kuruluş Orhan
15:15 Cinayet Süsü
17:15 Taşıyıcı 2
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Orhan
03:00 Kardeşlerim
05:30 Aldatmak
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa / Yeni Bölüm
00:15 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:15 Dizi
28 ARALIK NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kıskanmak
16:00 Sahtekarlar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Sahtekarlar
23:30 Kıskanmak
02:15 Şevkat Yerimdar
04:30 Kefaret
06:00 Son Yaz