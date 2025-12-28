Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1 ve TV8 gibi popüler kanalların yayın akışı merak ediliyor. Özellikle "Bu akşam televizyonda hangi diziler var?" sorusuna cevap aranıyor.

Bu akşam evde keyifli vakit geçirmek isteyenler, televizyon ekranlarında neler olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Bu kapsamda 28 Aralık 2025 TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler var? İşte 28 Aralık Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

Bu akşam 20.00'de Kanal D'de Canım Oğlum, TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Bahar, Star'da Hababam Sınıfı Uyanıyor, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa ve NOW'da Sahtekarlar ekrana gelecek.

28 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Pazar Gezmesi (Yeni Bölüm)

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Güller ve Günahlar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Canım Oğlum

22:45 Ayla

01:00 Canım Oğlum

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:00 5N1K

04:40 Üç Kız Kardeş

28 ARALIK TRT1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı

05:20 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:10 Ege'nin Hamsisi

08:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

11:45 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Yurda Dönüş

14:05 Cennetin Çocukları

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Akif

03:40 Teşkilat

28 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Talihli Amele

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Şaşkın Damat

14:45 Rüya Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Rüya Gibi

02:45 Veliaht

04:30 Kızılcık Şerbeti

28 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fırıldak Ailesi

09:15 Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Söz

19:00 Star Haber – Canlı

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:00 Bana Masal Anlatma

00:00 Bana Masal Anlatma

02:00 Sahipsizler

04:30 Türk Müziği

05:30 Söz

28 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Aldatmak

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Kuruluş Orhan

15:15 Cinayet Süsü

17:15 Taşıyıcı 2

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kuruluş Orhan

03:00 Kardeşlerim

05:30 Aldatmak

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa / Yeni Bölüm

00:15 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:15 Dizi

28 ARALIK NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kıskanmak

16:00 Sahtekarlar

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Sahtekarlar

23:30 Kıskanmak

02:15 Şevkat Yerimdar

04:30 Kefaret

06:00 Son Yaz

