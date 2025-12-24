Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 24 Aralık Çarşamba TV yayın akışı
Bu akşam ekran başına geçecek olanlar bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. İşte ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, NOW, Star TV ve TV8 24 Aralık yayın akışı listesi...
Bu akşam TRT 1, Kanal D, Show TV ve ATV gibi kanallarda hangi dizilerin yayınlanacağı belli oldu. Öte yandan yarışma programları ve Türk Sinemasının sevilen filmleri izleyicilerin ilgisini çekiyor. Prime time kuşağında bu akşam rekabet en üst seviyeye çıkıyor. Bu kapsamda Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları arama motorlarında sorgulatılıyor.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam KanaL D'de Eşref Rüya, TRT1 'de Taşacak Bu Deniz'in tekrar bölümü, Show'da Sahte Kabadayı, Star'da Sahipsizler, TV8'de MasterChef ve NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı ekrana gelecek.
24 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Yabancı Damat
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
13:45 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Uzak Şehir
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Eşref Rüya
00:15 - Uzak Şehir
03:00 - Siyah Beyaz Aşk
05:00 - Üç Kız Kardeş
24 ARALIK TRT1 YAYIN AKIŞI
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Taşacak Bu Deniz
23:00 - Gönül Dağı
02:10 - Kasaba Doktoru
04:40 - Seksenler
24 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Bahar
09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 - Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Sahte Kabadayı
21:45 - Avanak Abdi
23:45 - Veliaht
02:45 - Kızılcık Şerbeti
04:30 - Avanak Abdi
24 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 - Söz
19:00 – Star Haber
20:00 – Sahipsizler
00:15 - Feryat
02:30 - Hanım Köylü
03:30 - Söz
05:00 - Kiralık Aşk
24 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 – Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Gel Konuşalım
24 ARALIK NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 - Sahtekarlar
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı
23:00 - Sahtekarlar
01:45 - Kıskanmak
04:15 - Şevkat Yerimdar
05:00 - Kefaret
06:00 – Son Yaz