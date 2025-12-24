Bu akşam ekran başına geçecek olanlar bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. İşte ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, NOW, Star TV ve TV8 24 Aralık yayın akışı listesi...

Bu akşam TRT 1, Kanal D, Show TV ve ATV gibi kanallarda hangi dizilerin yayınlanacağı belli oldu. Öte yandan yarışma programları ve Türk Sinemasının sevilen filmleri izleyicilerin ilgisini çekiyor. Prime time kuşağında bu akşam rekabet en üst seviyeye çıkıyor. Bu kapsamda Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları arama motorlarında sorgulatılıyor.

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam KanaL D'de Eşref Rüya, TRT1 'de Taşacak Bu Deniz'in tekrar bölümü, Show'da Sahte Kabadayı, Star'da Sahipsizler, TV8'de MasterChef ve NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı ekrana gelecek.

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 24 Aralık Çarşamba TV yayın akışı

24 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Yabancı Damat

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13:45 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Uzak Şehir

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Eşref Rüya

00:15 - Uzak Şehir

03:00 - Siyah Beyaz Aşk

05:00 - Üç Kız Kardeş

24 ARALIK TRT1 YAYIN AKIŞI

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Taşacak Bu Deniz

23:00 - Gönül Dağı

02:10 - Kasaba Doktoru

04:40 - Seksenler

24 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Bahar

09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 - Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Sahte Kabadayı

21:45 - Avanak Abdi

23:45 - Veliaht

02:45 - Kızılcık Şerbeti

04:30 - Avanak Abdi

24 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Sahipsizler

00:15 - Feryat

02:30 - Hanım Köylü

03:30 - Söz

05:00 - Kiralık Aşk

24 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Gel Konuşalım

24 ARALIK NOW YAYIN AKIŞI

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Sahtekarlar

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı

23:00 - Sahtekarlar

01:45 - Kıskanmak

04:15 - Şevkat Yerimdar

05:00 - Kefaret

06:00 – Son Yaz

