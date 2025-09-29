Mikroplastik tehlikesi büyüyor! Kemiklerden beyin dokularına kadar vücudu sarıyor

Osteoporosis International dergisinde yayımlanan ve 62 farklı araştırmanın değerlendirildiği çalışmaya göre, 5 milimetreden küçük mikroplastikler ve nanoplastikler kemik sağlığını tehdit edebiliyor. Brezilya’daki Campinas Eyalet Üniversitesi’nden tıp bilimci Rodrigo Bueno de Oliveira, mikroplastiklerin kemik iliği gibi derin dokulara ulaşıp metabolizmayı bozabileceğine dair önemli bulguların mevcut olduğunu açıkladı.

SİNDİRİM YOLUYLA VÜCUDA GİRİYOR

Hayvan deneyleri, bu parçacıkların kemik gelişimini yavaşlattığını ortaya koydu. Sindirim yoluyla vücuda giren mikroplastiklerin zaman içinde kemik dokularında biriktiği ve kemik büyümesini yavaşlattığı gözlemlendi.

Ayrıca, kemik onarımı ve gelişimi için kritik olan osteoklast hücrelerinin işlevinin bozulduğu; bunun da kemiklerde zayıflamaya, deformasyonlara ve kırılganlığa neden olabileceği belirlendi.

KEMİK ERİMESİYLE BAĞLANTISI VAR MI?

Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, mikroplastiklerin hücre yaşlanmasını hızlandırdığı, hücresel farklılaşmayı bozduğu ve iltihaplanmayı tetiklediği de tespit edildi.

Uzmanlar, bu etkilerin insanlarda kesin olarak kanıtlanmadığını vurgulasa da, dünya genelinde artış gösteren osteoporoz (kemik erimesi) vakalarının mikroplastik maruziyetiyle ilişkili olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

YILDA 400 MİLYON TONU AŞKIN PLASTİK ÜRETİLİYOR

Science Alert’e göre, dünya genelinde her yıl en az 400 milyon ton plastik üretiliyor ve bu üretim süreci yaklaşık 1,8 milyar ton sera gazı salımına neden oluyor. Bilim insanları, mikroplastiklerin oluşturduğu bu “sessiz tehlike”nin daha iyi anlaşılabilmesi için kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiğini vurguluyor.

ÖNLEM ALINABİLİR Mİ?

Bireysel düzeyde ise, içme suyunu filtrelemek, plastik şişelerden uzak durmak ve sentetik kıyafet kullanımını azaltmak, mikroplastik maruziyetini azaltmaya yardımcı olabilecek önlemler arasında yer alıyor.