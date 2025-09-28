Erkeklerde çok sık görülüyor: Belirti beklemeyin, test yaptırın

Prostat kanserinin erken evrede sessiz ilerlediğini vurgulayan uzmanlar, geç kalınmadan yapılan testlerin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekiyor.

“EN BÜYÜK BELİRTİSİ, BELİRTİSİZLİĞİ”

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Bozkurt, prostat kanserinde en büyük belirtinin aslında hiçbir belirti olmaması olduğunu söyledi. Bozkurt, "Hastalarımız belirti olduktan sonra gelmek yerine, kanda baktığımız PSA testinde yükseklik tespit edilirse, gerekirse MR ve ardından biyopsiyle kanser olup olmadığını araştırıyoruz. Kısacası erken evrede kanserin hiçbir belirtisi olmayabilir, en büyük belirti de belirtinin olmamasıdır" dedi.

Prof. Dr. Bozkurt, prostatın iyi huylu büyümesinde ise "HoLEP" cerrahisinin altın standart bir tedavi yöntemi olduğunu da sözlerine ekledi.

ERKEN EVREDETANI KONURSA TEDAVİ ŞANSI ÇOK YÜKSEK

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Adem Tok ise tedavi seçeneklerinin hastalığın evresine göre değerlendirildiğini belirtti. Erken evrede yakalanan hastalarda tama yakın tedavi sağlanabildiğini aktaran Tok, şunları kaydetti:

"Özellikle 'aktif izlem' dediğimiz bir yöntem var. Hastaya hiç tedavi vermeden hastanın tedavi şansını da kaybettirmeden, özellikle yaşam beklentisi olan hastalarda yapılan işlemlerin yan etkilerini biraz daha geciktirmek amacıyla yapılan bir yöntemdir. Aktif sistem çok değerlendirilip karar verilmesi lazım. Lokal dışındaki vakalarda da diğer yöntemler ameliyat yöntemi ve radyoterapidir. Ameliyat yöntemlerini de kendi arasında çeşitli farklılıkları var. Açık cerrahi, laparoskopik cerrahi ve robot yardımı, laparoskopik cerrahisi. Son bilimsel çalışmalar, tecrübeli ellerde bu üç ameliyatın da başarılarının birbirine yakın olduğunu göstermektedir. Lokal ileri evre hastalıkta ise radyasyon onkolojisi ve radyoloji uzmanının da yer aldığı multidisipliner kararlar ön plana çıkmaktadır. Aslında bunların bir üstünlüğü, dezavantajı, avantajı olan noktalar var. Fakat önemli olan hastanın kanser cerrahisi ile kanserden arınımdır. Son bilimsel çalışmalar tecrübeli ellerde bu 3 ameliyatın da başarılarının birbirine yakın olduğunu göstermektedir."

Adem Tok, metastatik evrede ise ameliyat şansının kaybolduğunu ve hastanın hormon tedavisi ve kemoterapi gibi onkolojik tedavilere yönlendirildiğini belirtti.