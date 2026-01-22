Hollanda ekibi Ajax'ın Futbol Direktörü Marijn Beuker, Fenerbahçe'nin Meksikalı orta sahası Edson Alvarez’in menajeriyle İstanbul'a bir araya geldi.

Ajax Futbol Direktörü Marijn Beuker, F.Bahçe’nin ön liberosu Edson Alvarez’in menajeriyle birlikte görüntülendi. Hollanda ekibinin bir süredir kiralık oynayan futbolcu ile ilgilendiği biliniyordu. Bu son gelişme Al-İttihad’dan N’Golo Kante transferinin bitmesi şeklinde yorumlandı.

EN NESYRI JUVENTUS'A

İtalyan basını Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri’nin Juventus’a transferinin bitmeye yaklaştığını duyurdu. Transferin sezon sonuna kadar kiralık ve 20 milyon avro satın alma opsiyonlu gerçekleşeceği haberleştirildi. İtalyan kulübünün Faslı oyuncunun yıllık sekiz milyon avroluk maaşının kalan kısmını karşılamaya hazır olduğu ifade edildi.

