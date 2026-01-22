Dermatoloji Uzmanı Dr. Alaattin Özer, çocuklukta geçirilen suçiçeği hastalığının yıllar sonra zona olarak ortaya çıkabileceğini belirterek, özellikle 50 yaş üstü ve bağışıklığı zayıf kişilerin risk altında olduğunu vurguladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Çocukken hepimizin geçirdiği o masum suçiçeği hastalığı, yıllar sonra “zona” olarak karşımıza çıkabiliyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığında sinir köklerinde pusuya yatan suçiçeği virüsü, özellikle 50 yaşından sonra ciddi bir tehdit hâline geliyor.

Hastalığın önüne aşı ile geçilebileceğini söyleyen Central Hospital Dermatoloji Uzm. Dr. Alaattin Özer, “Yeni nesil zona aşıları, hastalığa karşı yüzde 90’ın üzerinde bir koruma sağlarken aşı olan kişiler hastalığa yakalansa bile süreci çok daha hafif ve ağrısız atlatabiliyor” diyor.

SADECE BİR DERİ HASTALIĞI DEĞİL

Suçiçeği virüsünün sebep olduğu zonanın sadece bir deri hastalığı değil aslında bir sinir ucu iltihabı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Özer, “Suçiçeği enfeksiyonuna sebep olan etken virüs, kişinin sinir sisteminde inaktif olarak yaşayabiliyor. Bu sebeple geçmişte suçiçeği geçirenlerde zona hastalığı görülme ihtimali artıyor. Hastalık genellikle vücudun tek tarafında şerit hâlinde yayılan şiddetli bir yanma ve batma hissiyle sinyal verir. Ardından gelen içi su dolu kabarcıklar birkaç haftada iyileşse bile hastalar aylar hatta yıllar boyu süren şiddetli sinir ağrılarıyla karşılaşabiliyor” diye anlattı.

Dr. Özer, 50 yaşını geçmiş bireyler, diyabet, kanser veya romatizma gibi kronik hastalığı olanlar, yoğun stres altında çalışanlar, uyku düzeni bozuk olanlar ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananların risk altında olduğunu söyledi.

