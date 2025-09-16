Egzersiz, prostat kanserinden de koruyor

ZİYNETİ KOCABIYIK - Her yıl yaklaşık 1,5 milyon yeni prostat kanseri teşhisi konulduğunu söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Çağrı Kılıçlı, aşırı kırmızı et tüketiminin prostat kanserine yakalanma riskini yükselttiğini, egzersizin ise bu riski düşürdüğünü belirtti.

Uzm. Dr. Kılıçlı’nın ifadelerine göre, brokoli, karnabahar ve lahana gibi turpgillerden sebzelerin tüketimi, tahıl kaynaklı yüksek lifli beslenme ve domatesteki birincil antioksidan likopenin de hızlı ilerleyen prostat kanserlerinden koruyucu olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Uzm. Dr. Kılıçlı, sigara kullanıyor olmanın ve az hareketli bir hayat tarzına sahip olmanın da risk faktörleri arasında yer aldığını belirterek, “Prostat kanseri olan 2.705 erkeğin yer aldığı büyük bir çalışma, haftada en az üç saat yoğun egzersiz yapan erkeklerde prostat kanserine bağlı ölüm riskinde yüzde 61’lik bir azalma olduğunu ortaya koymuştur” dedi.