Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Egzersiz, prostat kanserinden de koruyor

Egzersiz, prostat kanserinden de koruyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Egzersiz, prostat kanserinden de koruyor
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzm. Dr. Çağrı Kılıçlı, prostat kanserine karşı korunmada düzenli egzersiz, lifli beslenme ve turpgillerden sebzelerin önemine dikkat çekerken; aşırı kırmızı et tüketimi, sigara kullanımı ve hareketsiz yaşamın riski artırdığını vurguladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Her yıl yaklaşık 1,5 milyon yeni prostat kanseri teşhisi konulduğunu söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Çağrı Kılıçlı, aşırı kırmızı et tüketiminin prostat kanserine yakalanma riskini yükselttiğini, egzersizin ise bu riski düşürdüğünü belirtti.

Uzm. Dr. Kılıçlı’nın ifadelerine göre, brokoli, karnabahar ve lahana gibi turpgillerden sebzelerin tüketimi, tahıl kaynaklı yüksek lifli beslenme ve domatesteki birincil antioksidan likopenin de hızlı ilerleyen prostat kanserlerinden koruyucu olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Uzm. Dr. Kılıçlı, sigara kullanıyor olmanın ve az hareketli bir hayat tarzına sahip olmanın da risk faktörleri arasında yer aldığını belirterek, “Prostat kanseri olan 2.705 erkeğin yer aldığı büyük bir çalışma, haftada en az üç saat yoğun egzersiz yapan erkeklerde prostat kanserine bağlı ölüm riskinde yüzde 61’lik bir azalma olduğunu ortaya koymuştur” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da halatı kopan yük asansörü düştü: 4 kişi yaralandıGalatasaray'da Okan Buruk'un Eintracht Frankfurt maçı planı: Yıldız isme büyük görev
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu hastalıkta erken teşhis hayat kurtarıyor! Tedavi edilebilir - SağlıkBu hastalıkta erken teşhis hayat kurtarıyor! Tedavi edilebilirUzmanlar uyardı! Ekran bağımlılığı, vücudu savunmasız bırakıyor - SağlıkUzmanlar uyardı! Ekran bağımlılığı, vücudu savunmasız bırakıyorBunu yapıyorsanız hemen bırakın! Uzmanından hayati uyarı: Bir anda çökebilirsiniz - SağlıkBunu yapıyorsanız hemen bırakın: Bir anda çökebilirsinizSigara içen ebeveynlere 100 euroluk ceza! İspanya'da uygulanmaya başlandı - SağlıkSigara içen ebeveynlere 100 euroluk ceza! İspanya'da uygulanmaya başlandıYılda 11 milyon kişi canından oluyor, sağlıklı insanları dahi buluyor! Sepsis'e dair çarpıcı detaylar - SağlıkYılda 11 milyon kişi canından oluyorUzmandan kritik uyarı: Sakızlarda gizlenen mikroplastikler kansere davetiye çıkarıyor! - SağlıkSakız çiğnerken kanser olmayın
Sonraki Haber Yükleniyor...