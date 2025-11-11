Altın fiyatlarında yükseliş hızlandı! JP Morgan’dan yeni hedef geldi
Altın fiyatlarında son dakika! 11 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.615 TL ve ons fiyatı 4.135 dolardan güne başlıyor. ABD ekonomisinden gelen zayıf sinyallerin FED’den faiz indirimi beklentilerini yükseltmesi ve dolar endeksinde yaşanan gerileme sarı metali desteklerken; gram altın haftanın ikinci gününde %3,4’lük prime ulaştı. Bu arada ABD’li JP Morgan, ons fiyatı için 2026’nın dördüncü çeyreğinde 5.055 dolarlık hedef fiyat öngördü.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda geçen hafta 4.001 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı, yeni haftaya oldukça pozitif bir başlangıç yaptı. Dünkü işlemlerde %2,85 primle 4.115 dolara yükselen ons fiyatı, bugünkü ilk işlemlerde de tırmanışını sürdürüyor. TSİ 06:00 itibarıyla ons fiyatında 4.135 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.
11 KASIM 2025 GRAM ALTIN
Onstaki hareketlilik iç piyasalara da yansıyor. Spot piyasada işlem gören 11 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.615 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatında da cuma kapanışına göre %3,4’lük yükseliş dikkat çekiyor.
Kapalıçarşı’daki kuyumcularda da sabah saatlerinde fiziki gram satış fiyatı 5.825 TL ve çeyrek altın fiyatı 9.500 TL’den gerçekleşiyor.
ABD ekonomisinden gelen son verilerin zayıf görünüme işaret etmesinin ardından FED’den faiz indirimi beklentilerinin yükselmesi ve dolar endeksinde yaşanan gerileme, altını yeni haftada destekliyor.
ALTIN İÇİN YENİ HEDEF FİYAT
Bu arada JP Morgan analistleri de dün yayımladıkları bir analizde, ons fiyatının, 2026 yılının dördüncü çeyreğine kadar 5.055 dolara ulaşabileceğini öngördü. ABD’li banka, gelecek yıl her çeyreklik dönemde yatırımcı ve merkez bankaları talebinin ortalama 566 ton civarında olabileceğini tahmin ediyor.
JP Morgan Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, "Altın uzun vadeli yatırım seçeneğimiz olmaya devam ediyor ve piyasalarda FED’in faiz indirimi döngüsüne girdikçe daha fazla yükseliş potansiyeli görüyoruz" dedi.
ALTINI DESTEKLEYEN UNSURLAR
Faiz indirimi döngüsünün yanı sıra durgunluk korkuları, FED'in bağımsızlığı konusundaki endişeler ve alternatif piyasalardaki değer kaybı riskinden korunma tedbirleri de altının yükseliş potansiyelini destekleyen unsurlar arasında gösterildi.
Altında yaşanan son düşüşün sağlıklı olduğu da aktarılan analizde, piyasaların hızlı fiyatlandırmaları sindirdiği de aktarıldı.