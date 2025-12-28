İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kamuoyunda büyük ses getirdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında sosyal medya fenomeni Taner Çağlı gözaltına alındı. Peki, Taner Çağlı kimdir? İşte hayatı ve biyografisi...

Uyuşturucu operasyonları genişletilirken, sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından “Taner Çağlı kimdir?” sorusu, arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

TANER ÇAĞLI KİMDİR?

Taner Çağlı, 1987 yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Çevirmenlik Bölümü'nden mezun oldu.

Taner Çağlı, İngilizce öğretimi alanında geliştirdiği ve “Kod Değiştirme Metodu” adını verdiği yaklaşımıyla tanınıyor. Sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşan Çağlı, Instagram’da yaklaşık 1 milyon takipçisiyle yabancı dil öğrenimine yönelik içerikler ürettiği biliniyor.

Dil Mektebi’nin kurucusu olan Çağlı, kendisini “İngilizce’nin matematiğini yazan adam” olarak tanımlarken; kariyeri boyunca İngilizce öğretmenliği, çevirmenlik, sunuculuk ve yazarlık gibi pek çok alanda çalışmalar yürüttü.

Gözaltına alınan Taner Çağlı hakkındaki soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülüyor.

