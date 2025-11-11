Adana'da ev yangını! Bir aile hastanelik oldu

Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVDE AĞIR HASAR VAR

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

4 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yangın sırasında evde olduğu belirlenen ve dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerindeki sağlık ekiplerince tedavi edildi.