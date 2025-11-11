Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Adana'da ev yangını! Bir aile hastanelik oldu

Adana'da ev yangını! Bir aile hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;da ev yangını! Bir aile hastanelik oldu
Adana, Kozan, Yangın, Ev Yangını, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın Kozan ilçesinde evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVDE AĞIR HASAR VAR

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

4 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yangın sırasında evde olduğu belirlenen ve dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerindeki sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Aksaray'da cinayet! Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, inşaatta saklanırken yakalandı'Yenidoğan Çetesi'ni Araştırma Komisyonunun Taslak Raporu: 'Misafir Anne' ile Bebeklere Koruma
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aksaray'da cinayet! Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, inşaatta saklanırken yakalandı - 3. SayfaAksaray'da kadın cinayeti! Zanlı inşaatta saklandıİstanbul'da korkunç cinayet! Arabanın içindeki arkadaşlarını kurşuna dizdi - 3. SayfaArabanın içindeki arkadaşlarını kurşuna dizdiHakkari'de yangın 2 gündür sürüyor! 'Kuş cenneti' tehlike altında - 3. SayfaYerleşim yerleri tehlike altında!Küçükçekmece'de tüyler ürperten olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundu - 3. SayfaKüçükçekmece'de tüyler ürperten olay!Samsun'da feci motosiklet kazası! 2 ölü - 3. SayfaSamsun'da feci motosiklet kazası! 2 ölüOkul kameralarında skandal görüntü! Otizmli öğrencisine yaptığı 'pes' dedirtti, soruşturma açıldı - 3. SayfaOkul kameralarında skandal görüntü!
Sonraki Haber Yükleniyor...