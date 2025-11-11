Adana'da ev yangını! Bir aile hastanelik oldu
Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EVDE AĞIR HASAR VAR
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
4 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Yangın sırasında evde olduğu belirlenen ve dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerindeki sağlık ekiplerince tedavi edildi.
