İstanbul'da korkunç cinayet! Arabanın içindeki arkadaşlarını kurşuna dizdi

Olay, saat 00.00 sıralarında Mimar Sinan Merkez Mahallesi D-100 Otoyolu Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 39 ADZ 818 plakalı otomobilin içinde bulunan 4 kişi arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda, araçtaki kişilerden biri silahını çekerek diğer üç kişiyi vurdu.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Kurşunların isabet ettiği 3 kişiden ikisi olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır yaralı olarak otomobilden çıkarıldı. Saldırgan, saldırının ardından aracı terk edip yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden iki kişi ise cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

POLİS KAÇAN KATİLİN PEŞİNDE!

Olay yeri inceleme ekipleri araç içinde detaylı çalışma yaparken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yaralı kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.