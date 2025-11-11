Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da korkunç cinayet! Arabanın içindeki arkadaşlarını kurşuna dizdi

İstanbul'da korkunç cinayet! Arabanın içindeki arkadaşlarını kurşuna dizdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da korkunç cinayet! Arabanın içindeki arkadaşlarını kurşuna dizdi
Cinayet, Silahlı Kavga, İstanbul, Büyükçekmece, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Büyükçekmece’de gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Araçtaki 4 kişiden biri arkadaşlarına kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi öldü, 1 kişi ise durumu ağır olarak hastaneye kaldırıldı. Polis her yerde kaçan zanlıyı arıyor.

Olay, saat 00.00 sıralarında Mimar Sinan Merkez Mahallesi D-100 Otoyolu Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 39 ADZ 818 plakalı otomobilin içinde bulunan 4 kişi arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda, araçtaki kişilerden biri silahını çekerek diğer üç kişiyi vurdu.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Kurşunların isabet ettiği 3 kişiden ikisi olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır yaralı olarak otomobilden çıkarıldı. Saldırgan, saldırının ardından aracı terk edip yaya olarak kaçtı.

İstanbul'da korkunç cinayet! Birlikte yola çıktığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden iki kişi ise cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

POLİS KAÇAN KATİLİN PEŞİNDE!

Olay yeri inceleme ekipleri araç içinde detaylı çalışma yaparken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yaralı kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayıtlı ve sigortalı çalışıyorlar, Türklerin yapmadığı işleri yapıyorlar! 550 bin ithal işçimiz var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakkari'de yangın 2 gündür sürüyor! 'Kuş cenneti' tehlike altında - 3. SayfaYerleşim yerleri tehlike altında!Küçükçekmece'de tüyler ürperten olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundu - 3. SayfaKüçükçekmece'de tüyler ürperten olay!Samsun'da feci motosiklet kazası! 2 ölü - 3. SayfaSamsun'da feci motosiklet kazası! 2 ölüOkul kameralarında skandal görüntü! Otizmli öğrencisine yaptığı 'pes' dedirtti, soruşturma açıldı - 3. SayfaOkul kameralarında skandal görüntü!Miras kavgasında yeğen dehşeti! Amcası ve 3 kişiyi bıçakladı - 3. SayfaMiras kavgasında yeğen dehşeti! Amcası ve 3 kişiyi bıçakladıKocaeli'de 6 kişinin hayatını kaybettiği faciada acılı eş konuştu! "Burada cinayet işlendi" - 3. SayfaAcılı eş konuştu: Burada cinayet işlendi
Sonraki Haber Yükleniyor...