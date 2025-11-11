QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan: Enflasyon düşecek, 2026 iyi gelecek

ÖMER ŞEN GAZİANTEP - QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Türkiye ekonomisinin dezenflasyon sürecinde doğru bir patikada ilerlediğini belirterek, ekonomi yönetiminin kararlılıkla attığı adımların piyasalara güven verdiğini söyledi. Tan “Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi çok sağlam adımlarla, hiç geri adım atmadan ilerliyor. Bu da piyasanın dengeleyici unsuru oldu” dedi. Tan, son dönemde iç ve dış gelişmeler nedeniyle piyasaların oldukça hareketli bir dönemden geçtiğini, genel görünümün olumlu olduğuna dikkat çekerek “Geçen yılki enflasyon oranlarıyla bugünküler arasında ciddi fark var. Bugün enflasyonu %60’lardan %30’lara indirmekle %30’lardan %10’un altına indirmek çok başka. Enflasyonu %30’lardan %10’lara indirmenin daha zor olduğunu düşünüyorum. Biz yıl sonu enflasyonunu yüzde 29,5 olarak öngörmüştük. Şu anda tüm dalgalanmalarla birlikte bu oranı yüzde 32 civarında bekliyoruz. Zaman zaman aylık dalgalanmalar olacaktır, ancak önemli olan genel trendin yönüdür” dedi. Önümüzdeki yıla ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tan, faizlerin 2026’nın ilk çeyreğinde kademeli olarak inmeye devam edeceğini belirterek “Piyasa verilen hedefler doğrultusunda istikrarlı şekilde ilerliyor. Bankacılık sektöründe marjlar yavaş yavaş normalleşiyor. 2025’te kredi büyümesinin yüzde 25-30 aralığında olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Tan, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini de paylaşarak, “Bu yıl için yüzde 3,6, 2026 için ise yüzde 4 büyüme bekliyoruz” şeklinde konuştu.

KONTROLLÜ BÜYÜME ZAMANI

Ekonomi politikasında kararlılığın önemine değinen Tan “Bu patika zor bir patika ama ekonomiyi aşırı frenlemiyor, dengeli bir şekilde açıyor. Programın başarısı, hiçbir şekilde sapılmamasından kaynaklanıyor. Bu programın çok başarılı olması, ekonominin çok hızlı büyümeyeceği anlamına geliyor. Yani bu acı reçeteden herkesin payına düşeni alıyor olması lazım. Aksi hâlde enflasyonla mücadelede kalıcı başarı sağlanamaz” uyarısında bulundu. Tan, enflasyonu “sinsi bir hastalık” olarak nitelendirerek şu benzetmeyi yaptı: “Enflasyon, şeker hastalığı gibidir. Uzun süre yüksek seyretmesine alışılır ama içeriden ekonomiyi tahrip eder. Bu yüzden tedaviden, yani programdan vazgeçmemeliyiz. Gerekli diyeti yapacağız, ilacımızı alacağız.” Deprem, bölgesel savaşlar ve iklim şartlarının ekonomiye olumsuz etkilerinden de bahseden Tan “Yaklaşık 100 milyar dolarlık etkisi olan bir deprem yaşadık, bölgedeki savaşlar, don ve kuraklık ekonomiyi zorladı” dedi. Tüm bu şartlara rağmen hedef patikasından sapılmadığını ifade eden Tan, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye ekonomisi önümüzdeki dönemde de kontrollü bir şekilde büyümeye devam edecek. Bu bir sabır dönemi. Ekonomi arabası hızını aldı, doğru yolda ilerliyor.”

'SU İLE HAYATA' 20 ŞEHİRDE 3.600'DEN FAZLA ÇOCUĞA ULAŞTI

QNB Türkiye, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen “Su ile Hayata” projesi kapsamında Gaziantep’te çocuklarla bir araya geldi. QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ve UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Modrag Dragsc ile UNDP Bölge Koordinatörü Hamt Doğan’ın katılımıyla ‘İstasyon Gaziantep’te gerçekleşen buluşmada, çocuklar suyun döngüsünü, su tasarrufunun önemini ve tabiatla kurulan bağı uygulamalı atölyelerde tecrübe etti. QNB Türkiye, 2015 yılında kurduğu “Minik Eller Büyük Hayaller” Sosyal Sorumluluk Platformu ile bugüne kadar 750 binden fazla çocuğun hayallerine ilham verirken, geçtiğimiz yıl başlayan “Su ile Hayata” projesi ile de Türkiye genelinde 20 şehirde 3.600’den fazla çocuğa ulaştı.