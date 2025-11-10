Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cari denge eylülde fazla verecek mi? Ekonomistlerin tahmini belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistleri cari denge tahmini belli oldu. Ekonomistler cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 460 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 12 Kasım Çarşamba açıklanacak "Eylül 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 460 milyon dolar fazla verdiğini öngördü.

2025 CARİ AÇIK BEKLENTİSİ 

Ekonomistlerin eylül ayı için cari fazla beklentileri, 850 milyon dolar ile 3 milyar 600 milyon dolar arasında yer aldı. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 316 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Ankete katılan ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi, 17 milyar 850 milyon dolar ile 24 milyar 260 milyon dolar arasında değişti.

AĞUSTOSTA 5.4 MİLYAR DOLAR FAZLA VERDİ 

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ağustos ayında 5 milyar 455 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık 18 milyar 282 milyon dolar olmuştu.

