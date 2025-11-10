Altında büyük fırsat kapıda! İslam Memiş bu hafta için uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı, altın fiyatlarıyla önemli değerlendirmeler yaptı. Altının yeni haftaya yükselişle başladığını belirten Memiş, altın almayı düşünenlere "Acele etmeyin" uyarısı yaptı. Altında destek ve direnç seviyelerini paylaşan Memiş, alım ve satım noktalarını açıkladı.

"ALIM YAPMAK İÇİN BİRAZ DAHA BEKLEMEKE GEREKİYOR"

"Ons altın tarafında yükselişlerin kalıcı olacağını beklemiyorum." diyen Memiş, "Bu hafta 4.150 dolar direncini takip edeceğim. Aşağıda 4 bin dolar ve 3 bin 980 dolar güçlü bir destek seviyesi. 4 bin dolar seviyesinin altına sarktıkça alım geliyor. Bu hafta altın almak için pahalı. Bence alım yapmak için biraz daha beklemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"BU SEVİYELERE KADAR YÜKSELİŞ OLABİLİR"

Destek ve direnç seviyelerini paylaşan Memiş, "Serbest piyasada gram altın 5.740 lira seviyesinde. Geçtiğimiz hafta kapanışına göre 90 liralık bir yükseliş var. Ons altın olumlu destekliyor. 5.800-5.820 lira direnci var gram altında. Bu seviyelere kadar yükseliş olabilir. Ons altındaki gerileme ile birlikte gram altında 5.650 lira seviyesi destek olarak öne çıkacak." dedi.

ALTINDA ALIM VE SATIM SEVİYELERİ

Memiş sözlerini şöyle tamamladı: "5 bin 500 ile 6 bin lira arasında kalan bir trend söz konusu. 5 bin 500 lirada alım, 6 bin lirada satışlar gelebilir. Paraya ihtiyacı olanlar, ev alacak araba alacaklar, 'altın satmak için uygun zaman mı?' diye soranlar bu hafta bu fırsatı yakalayacaklar."