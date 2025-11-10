Türkiye'nin 83 yıllık markası iflasın eşiğinde! Kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'de konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. Köklü kuruyemiş markalarından Ekmekçioğlu Gıda ve Kuruyemiş Sanayi ve Ticaret A.Ş., içinde bulunduğu darboğaza daha fazla dayanamadı. Mahkeme, konkordato başvurusu yapan şirkete geçici mühlet kararı verdi.

3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ ATANDI

Ekmekçioğlu'na 3 aylık süre tanınırken, konkordatonun başarıya ulaşma ihtimalini değerlendirmek üzere 3 kişilik bir konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

İCRA, HACİZ VE MUHAFAZA İŞLEMLERİ DURDURULDU

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği kararda, İcra İflas Kanunu’nun 294 ila 297. maddeleri gereğince, şirket aleyhine yürütülen tüm icra takipleri, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri dâhil olmak üzere tüm hukuki süreçlerin durdurulmasına karar verildi. Ayrıca, geçici mühlet kararından önce düzenlenen çeklerin, konkordato süreci boyunca bankalarca “konkordato kapsamında” ibaresiyle işleme alınması yönünde hüküm kuruldu.

KÖKLÜ GEÇMİŞE SAHİP BİR MARKAYDI

1942 yılında Muharrem Ekmekçioğlu tarafından kurulan firma, kuruyemiş sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınıyor. “Sincap” markasıyla hem Türkiye pazarında hem de uluslararası alanda faaliyet gösteren şirket, yıllar boyunca kalite, hijyen ve teknolojiye yatırım yaparak üretim gerçekleştirdi.

Kuruyemiş, kaplamalı ürünler ve spesiyal atıştırmalık üretiminde öne çıkan Ekmekçioğlu, geniş dağıtım ağı ve İstanbul Beylikdüzü'ndeki fabrika satış mağazası aracılığıyla doğrudan tüketiciye ulaşmayı hedefliyordu.