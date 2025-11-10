500 bin TL’nin getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde düşüş hızlandı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl-Merkez Bankası’nın geçen ay 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından mevduat getirilerinde yaşanan düşüş devam ediyor. Geçen hafta açıklanan ekim ayı enflasyonunun da %2,55 ile beklenti altında kalması, TCMB’nin aralık ayında da faiz indirimi için elini güçlendirdi. Böylece bankalar daha düşük mevduat oranları sunmaya başladı.

Geçen hafta en yüksek %42,50 olan mevduat faiz oranı, bu hafta %42,00 seviyesine geriledi. Birçok bankada da mevduat oranları %1-%2 bandında aşağı çekildi.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

10 Kasım 2025 itibarıyla en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Denizbank: %42,00

-Akbank: %42,00

-QNB: %41,75

-Getir Finans: %41,00

-Vakıfbank: %41,50

-Alternatif Bank: %41,00

-Yapı Kredi: %40,75

-Odea Bank: %40,00

-TEB: %39,00

-ING: %39,00

-Burgan Bank: %38,00

-Ziraat Bankası: %37,00

-Halkbank: %37,00

(Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel oranlar farklılık gösterebilir.)

Bankalarca ilan edilen oranlarda geçen haftaya göre düşüş gözlemleniyor.

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orana göre 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 1 milyon TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 42,00

-Mevduat Getirisi: 30 bin 378 TL

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orana göre 500 bin TL’nin güncel getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 500 bin TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 42,00

-Mevduat Getirisi: 15 bin 189 TL

PİYASADA BEKLENTİLER

TCMB’nin gelecek dönemdeki projeksiyonları ve faiz kararları, mevduat faizleri cephesinde de dikkatle takip ediliyor. Bu anlamda geçen hafta açıklanan 4. Enflasyon Raporunda da önemli detaylar öne çıktı. Merkez Bankası, 2025 yılı için enflasyon tahmin aralığını %31-%33 bandına yükseltti. 2026 tahmin aralığı ise %13-%19 bandında sabit kaldı. TCMB, faiz adımlarının ise açıklanacak enflasyon rakamlarına göre belirleneceğini ancak sıkı para politikasının da devam edeceğini bildirdi.

Ekonomistler, gelecek aylarda enflasyon geriledikçe mevduat getirilerinde de düşüşün süreceğini öngörüyor.