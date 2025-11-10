Küresel piyasalarda ‘açılma’ rüzgârı! Altın 2 haftanın zirvesinde, Bitcoin yükseliyor

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalar yeni haftaya hareketli bir başlangıç yapıyor. ABD’de tarihin en uzun hükümet kapanışını sona erdirecek bir anlaşmaya yaklaşılması, haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalara pozitif yansıyor. Senato Çoğunluk Lideri John Thune, yaptığı açıklamada, “iki partili anlaşmada bir araya gelindiğini" söyledi.

Pazar günü üzerinde görüşülen anlaşma, hükümeti ocak ayına kadar yeniden açacak ve son dönemde gerçekleşen işten çıkarmaları tersine çevirecek. Piyasalarda 40 gündür devam eden kapanmanın ardından yeniden açılma çabaları izlenirken, yeterli sayıda Demokrat senatörün anlaşmaya oy vereceği ifade ediliyor.

ALTIN 2 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Yaşanan gelimeler üzerine cuma günü 4.001 dolardan kapanış yapan altının ons fiyatı bugün ilk işlemlerde %1’in üzerinde yükselerek 4.053 doları test etti ve son 2 haftanın zirvesini gördü. TSİ 06:00 sıralarında onsta işlemler 4.045 dolara yakın devam ediyor. Dolar endeksinin yeniden düşüşe geçmesi ve FED’den faiz indirimi beklentileri de ons altını destekliyor.

İç piyasalarda 10 Kasım 2025 gram altın fiyatı da %1’i aşan primle 5.490 TL’den güne başlıyor.

BİTCOİN TOPARLANIYOR

Kripto varlıklarda da dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. Cuma günü 103 bin 275 dolardan kapanış yapan Bitcoin, bugünkü işlemlerde 106 bin 600 doları test etti. BTC’de de TSİ 06:00 itibarıyla 105 bin 850 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Geçen haftaki işlemlerde BTC fiyatı 99 bin dolara kadar gerilemiş ve son 5 ayın dip seviyesini görmüştü.

Bu arada borsalarda da pozitif fiyatlamalar öne çıkıyor. Japonya borsası haftaya %1’e yakın primle başlarken, Güney Kore endeksinde yükseliş %2,5’i aştı. ABD borsalarında da vadeli işlemlerde primler %1’in üzerine çıktı.

TÜKETİCİ GÜVENİ DÜŞMÜŞTÜ

Michigan Üniversitesi tarafından cuma günü açıklanan Tüketici Güven Endeksi, kasımda 3,3 puan düşerek 50,3 seviyesine gerilemişti. Bu düşüş, Haziran 2022’den bu yana en tüketici güveninde görülen en düşük seviye olmuştu.

Bu arada kapanma sebebiyle ABD’de resmî kurumlar, birçok önemli ekonomik raporu yayınlayamadı.

‘YAPAY ZEKÂ’ HİSSELERİ ENDİŞESİ

Öte yandan küresel piyasalarda yapay zekâ bağlantılı hisse senetlerinin “aşırı yüksek değerlere ulaştığı” yönündeki endişeler de özellikle borsalarda ve kripto varlıklarda satış baskısını artırmıştı. Geçen hafta ABD’de teknoloji endeksi Nasdaq, nisan ayından sonra en kötü haftasını geçirerek %3 gerilemişti. S&P 500 endeksi %1,6 ve Dow Jones Sanayi Endeksi de %1,2 haftalık değer kayıpları yaşamıştı.