İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: 2026’da önce manipülasyon sonra tufan!

Altın ve para uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında altın piyasasında son dönemde yaşanan yükseliş ve sert düşüşleri değerlendirdi. Memiş, yatırımcılara özellikle 2026 yılına dikkat çekerek, piyasada büyük bir manipülasyon ve ekonomik dalgalanmanın kapıda olduğunu söyledi.

ALTINDA SERT DALGALANMALAR

İslam Memiş, son dönemde altın fiyatlarında görülen agresif yükselişlerin teknik olarak açıklanamayacağını belirterek, bunun bir manipülasyon süreci olduğunu ifade etti. Memiş, “Savaş yok, burada bir soygun var. 2026 yılında asıl manipülasyon gerçekleşecek” dedi.

Uzman, yatırımcıların kısa vadeli yükselişlere aldanmaması gerektiğini vurguladı: “Altın fiyatları yükseldi diye sevinmeyin. Büyük bir tufan geliyor.”

ALTIN FİYATLARI VE PİYASA RAKAMLARI

Memiş’in verdiği bilgilere göre, altın piyasasında son 9 haftada ons altın 4.282 dolara kadar yükseldi. Bu süreçte özellikle merkez bankaları fiziki altın alımlarında ciddi bir talep oluşturdu.

Memiş, yıl sonuna kadar altın fiyatlarının 3.800-4.200 dolar arasında dalgalanacağını öngördü ve yatırımcılara teknik olarak bu bandı takip etmelerini önerdi. Gram altın fiyatlarını ise “ons üzerinden değerlendirin” diyerek TL bazlı fiyatlara aldanılmaması uyarısında bulundu.

2026 BEKLENTİSİ: GRAM ALTIN 5 HANELİ RAKAMLARI GÖREBİLİR

İslam Memiş, 2026 yılında Türkiye’de gram altın fiyatlarının 5 haneli seviyelere çıkabileceğini tahmin ediyor. Memiş, “Elinde altın bulunduran yatırımcı çok sevinmesin, çünkü bu manipülasyonun ardından büyük bir enflasyon ve değer kaybı gelebilir” dedi.

Memiş, uzun vadeli yatırımcıların altınlarını korumasını, kısa vadeli al-sat oyunlarına girmemelerini tavsiye etti.

ALTIN VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Memiş, altının değerini etkileyen faktörler arasında jeopolitik gelişmelerin de bulunduğunu söyledi. Özellikle Ortadoğu ve Asya’daki gerilimlerin altın piyasasını etkileyeceğini belirten Memiş, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşlarının 2026’da küresel piyasalara yansıyabileceğini vurguladı.