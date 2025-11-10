9 ayda 81 milyar TL kâr açıkladı! THYAO hissesi için 11 kurumdan hedef fiyat

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türkiye’nin bayrak taşıyıcı şirketi ve Borsa İstanbul’un lokomotif hissesi Türk Hava Yolları (THYAO), 2025 yılının üçüncü çeyrek bilançosunu geçen hafta açıkladı. Buna göre THYAO; üçüncü çeyrekte 56 milyar 51 milyon TL ve yılın 9 aylık döneminde 81 milyar 64 milyon TL net kâr elde ettiğini duyurdu. Geçen yılın aynı dönemine göre %-8,78 gerileyen 9 aylık kâr; bir önceki çeyreğe göre %224 gibi yüksek oranda artış gösterdi.

506 UÇAKLIK DEV FİLO

2025’in 3. çeyreğinde yolcu kapasitesini de geçen yıla göre %8,2 artıran THYAO’nun, temmuz-eylül döneminde toplam gelirleri 7 milyar dolar düzeyine çıktı. Şirket bu dönemde 27,2 milyon ile tarihindeki en yüksek 3. çeyrek yolcu sayısına ulaştı.

Eylül 2025 itibarıyla filosunu yıllık bazda %8,4 büyüten ve uçak sayısını 506’ya çıkartan THYAO, 2033'te 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedefliyor.

THYAO HİSSE FİYAT

Borsada işlem gören THYAO hissesi, 7 Kasım 2025 kapanışını 289,50 TL’den gerçekleştirdi. Son 52 haftalık süreçte en düşük 249,20 TL’yi test eden THYAO, en yüksek de 346,25 TL seviyesini gördü.

Son 1 yıllık dönemde %4,81 prim yapan THYAO hissesinde F/K oranı 3,78 ve PD/DD oranı ise 0,47 olarak gerçekleşti.

THYAO HEDEF FİYAT

Bilançonun açıklanmasının ardından 11 aracı kurum tarafından THYAO için hedef fiyat tahmini geldi. Bu tahminler şöyle sıralanıyor:

1-ICBC Yatırım: 430,00 TL

2-Tacirler Yatırım: 439,00 TL

3-Deniz Yatırım: 453,46 TL

4-Vakıf Yatırım: 470,00 TL

5-Kuveyt Türk Yatırım: 480,00 TL

6-Gedik Yatırım: 480,00 TL

7-Şeker Yatırım: 495,50 TL

8-Marbaş Yatırım: 498,50 TL

9-İntegral Yatırım: 510,00 TL

10-GCM Yatırım: 512,00 TL

11-İş Yatırım: 580,00 TL