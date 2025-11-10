9 ayda 81 milyar TL kâr açıkladı! THYAO hissesi için 11 kurumdan hedef fiyat
THYAO bu yılın üçüncü çeyrek döneminde 81 milyar 64 milyon TL net kâr elde ettiğini duyurdu. Şirket bu dönemde 27,2 milyon ile tarihindeki en yüksek 3. çeyrek yolcu sayısına ulaştı. Eylül 2025 itibarıyla filosunu yıllık bazda %8,4 büyüten ve uçak sayısını 506’ya çıkartan THYAO hisseleri için, bilanço sonrası 11 aracı kurumdan hedef fiyat geldi…
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türkiye’nin bayrak taşıyıcı şirketi ve Borsa İstanbul’un lokomotif hissesi Türk Hava Yolları (THYAO), 2025 yılının üçüncü çeyrek bilançosunu geçen hafta açıkladı. Buna göre THYAO; üçüncü çeyrekte 56 milyar 51 milyon TL ve yılın 9 aylık döneminde 81 milyar 64 milyon TL net kâr elde ettiğini duyurdu. Geçen yılın aynı dönemine göre %-8,78 gerileyen 9 aylık kâr; bir önceki çeyreğe göre %224 gibi yüksek oranda artış gösterdi.
506 UÇAKLIK DEV FİLO
2025’in 3. çeyreğinde yolcu kapasitesini de geçen yıla göre %8,2 artıran THYAO’nun, temmuz-eylül döneminde toplam gelirleri 7 milyar dolar düzeyine çıktı. Şirket bu dönemde 27,2 milyon ile tarihindeki en yüksek 3. çeyrek yolcu sayısına ulaştı.
Eylül 2025 itibarıyla filosunu yıllık bazda %8,4 büyüten ve uçak sayısını 506’ya çıkartan THYAO, 2033'te 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedefliyor.
THYAO HİSSE FİYAT
Borsada işlem gören THYAO hissesi, 7 Kasım 2025 kapanışını 289,50 TL’den gerçekleştirdi. Son 52 haftalık süreçte en düşük 249,20 TL’yi test eden THYAO, en yüksek de 346,25 TL seviyesini gördü.
Son 1 yıllık dönemde %4,81 prim yapan THYAO hissesinde F/K oranı 3,78 ve PD/DD oranı ise 0,47 olarak gerçekleşti.
THYAO HEDEF FİYAT
Bilançonun açıklanmasının ardından 11 aracı kurum tarafından THYAO için hedef fiyat tahmini geldi. Bu tahminler şöyle sıralanıyor:
1-ICBC Yatırım: 430,00 TL
2-Tacirler Yatırım: 439,00 TL
3-Deniz Yatırım: 453,46 TL
4-Vakıf Yatırım: 470,00 TL
5-Kuveyt Türk Yatırım: 480,00 TL
6-Gedik Yatırım: 480,00 TL
7-Şeker Yatırım: 495,50 TL
8-Marbaş Yatırım: 498,50 TL
9-İntegral Yatırım: 510,00 TL
10-GCM Yatırım: 512,00 TL
11-İş Yatırım: 580,00 TL
Önemli Uyarı: Bu içerik; borsada gerçekleşen fiyatlamalar, KAP’a yapılan açıklamalar ve aracı kurumlar tarafından açıklanan raporlardan derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.