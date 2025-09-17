Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'nin ünlü akaryakıt şirketi iflasın eşiğinde! Daspet konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü akaryakıt şirketi iflasın eşiğinde! Daspet konkordato ilan etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Adana ve Akdeniz bölgesinin önde gelen akaryakıt şirketlerinden Daspet Akaryakıt ve LPG Dağıtım A.Ş konkordato ilan etti. Mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Türkiye'de son dönemde konkordato ilan eden firmalar artıyor. İçinde bulunduğu darboğaz nedeniyle mahkemeye bir şirket daha başvurdu. 

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI 

Adana ve Akdeniz bölgesinin en büyük akaryakıt firmalarından olan Daspet Akaryakıt ve LPG Dağıtım A.Ş. konkordato ilan etti. Mahkeme Adana'da 2013 yılından itibaren faaliyet gösteren şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. 

7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI 

Alacaklıların, İcra ve İflas Kanunu'nun 287. maddesi kapsamında ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato talebine itiraz etme hakkı var. İtiraz olmaması halinde süreç geçici mühlet kapsamında devam edecek.

İSTASYON SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORDU

2013 yılında Adana’da kurulan Daspet Akaryakıt, kısa sürede bölgesel pazarda büyüyerek istasyon sayısını artırmıştı. Geçmiş dönemlerde Türkiye genelindeki istasyon sayısını yüzde 25 artırmayı hedeflediğini açıklayan Daspet, Adana başta olmak üzere çevre illerde de faaliyet alanını genişletmek için çalışmalar yürütmüştü. Ancak son yıllarda artan ekonomik zorluklar ve sektördeki dalgalanmalar şirketin mali yapısını olumsuz etkiledi.

