2026 Dünya Kupası biletlerini FIFA’nın resmi yeniden satış platformu üzerinden elden çıkaran taraftarlar, ödemelerinin iadelerini alamamaktan dolayı şikayetçiler. Yasal geri ödeme süresinin geçmesine rağmen alacakların taraftarların hesaplarına yatırılmadığı ortaya çıktı.

Futbol dünyasının patronu Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası öncesinde bilet fiyatları nedeniyle aldığı eleştirilerin ardından şimdi de "geri ödeme krizi" ile gündemde. Ortaya çıkan bilgilere göre, FIFA'nın resmi pazar yeri üzerinden biletlerini satan çok sayıda taraftar, geri ödenmesi gereken parayı tahsil edemiyor.

FIFA’nın kullanım koşullarında, bir biletin yeniden satılmasının ardından ödemenin 60 takvim günü içinde yapılacağı belirtiliyor. Ancak Ekim ayı başında biletlerini satan birçok futbolsever, aradan geçen süreye rağmen hesaplarında herhangi bir hareketlilik olmadığını belirtiyor.

BANKA BİLGİSİ KARMAŞASI

BBC Sport’un edindiği bilgilere göre sorunun kaynağı, FIFA’nın ödeme sistemi prosedürleri. Kurumun daha önce yaptığı "ödemeler otomatik olarak satın alımın yapıldığı karta iade edilecek" bilgilendirmesine rağmen, etkilenen kullanıcılardan sonradan ek banka hesap detayları talep edildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili eleştirilerin odağındaki FIFA, yaşanan gecikmelerle ilgili açıklama yapmayı reddetti.

TARAFTARLAR İSYAN EDİYOR

Mağduriyet yaşayan taraftarların alacakları binlerce sterlini buluyor. Durumla alakalı BBC Sports'a konuşan İngiliz taraftar, Kanada'nın Toronto'daki açılış maçı için aldığı bileti 65 gün önce sattığını ancak 650 sterlinlik (yaklaşık 29 bin TL) ödemeyi hala alamadığını belirtti. Tepkisini, "FIFA bu turnuvadan milyarlar kazanıyor ancak temel bir ödeme işlemini zamanında yapamıyor. Bu gecikme birçok insanı mağdur ediyor" sözleriyle dile getirdi.

İsmini vermek istemeyen Meksikalı bir taraftar ise 60 günden daha uzun süre önce gerçekleştirdiği satışlardan dolayı FIFA'dan 8.000 sterlinin üzerinde (yaklaşık 360 bin TL) alacağı olduğunu ve kredi kartı borçlarını kapatmak için başka kaynaklar bulmak zorunda kaldığını ifade etti.

KOMİSYON VE FİYAT TARTIŞMALARI

FIFA, 2 Ekim'de açtığı yeniden satış platformunda hem alıcıdan hem de satıcıdan %15 oranında komisyon kesiyor. Kurum, taraftarları üçüncü taraf (karaborsa) siteleri kullanmamaları konusunda uyarırken, kendi sisteminin güvenli olduğunu savunuyor.



Öte yandan bilet fiyatları konusundaki tartışmalar da sürüyor. Final maçı biletinin 6.615 sterline kadar çıktığı turnuvada, gelen tepkiler üzerine FIFA bu hafta 104 maçın tamamı için sınırlı sayıda 60 dolarlık "daha uygun fiyatlı" biletlerin satışa çıkacağını duyurmuştu.

