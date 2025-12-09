Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası’nda her yarının ortasında üç dakikalık zorunlu su molaları uygulanacağını açıkladı. Oyuncu sağlığını koruma amacıyla alınan karar, maçların fiilen dört çeyrek hâlinde oynanacağı gerekçesiyle tartışmalara sebep oldu.

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda kural değişikliğine giderek 45 dakikalık devrelerin ortasına 3 dakikalık su molaları getiriyor. İngiliz gazetesi Mirror'ın haberine göre, yazın oynanacak turnuvada iklimden ötürü yüksek sıcaklıklar yaşanacağından oyuncuların sağlıkları gözetilerek verilen bu karar, geleneksel 45 dakikalık devreleri fiilen bitirmesi ve futbolun aynı basketbol gibi çeyreklere bölüneceği düşünceleri nedeniyle tartışmalara sebep oldu. Bu yaz ABD’de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası’nda futbolcuların sıcak hava nedeniyle baş dönmesi ve yorgunluk yaşaması, teknik heyetlerin de antrenmanlarda zorlanması FIFA’yı yeni önlemler almaya zorlamıştı. Kurum, tüm maçlarda aynı standartların sağlanabilmesi için molaların sıcaklıktan bağımsız olarak uygulanmasına karar verdi.

FIFA başkanı Gianni Infantino

BASKETBOL MODELİ Mİ UYGULANACAK?

Yeni alınan kararlarda, Dünya Kupası maçlarının aynı basketbol veya Amerikan futbolu benzeri bir yapıya dönüşeceği yorumlarına yol açtı. Her yarının 22. dakikasında oyuna ara verilmesiyle karşılaşmalar fiilen dört bölüm hâlinde oynanacak. Eleştirmenler, zorunlu molaların yayıncı kuruluşlar ve reklam verenlere ek fırsatlar doğurabileceğine dikkat çekerken, küresel futbolcu birliği FIFPRO da molaların oyuncu sağlığı açısından yeterli olmayabileceğini savunuyor. FIFPRO, yüksek sıcaklıklarda daha kısa ama daha sık molaların daha faydalı olacağını belirtiyor.

FIFA her yarının ortasında üç dakikalık zorunlu su molaları uygulanacağını açıkladı

TARTIŞMALAR BİTMİYOR

FIFA, Dünya Kupası boyunca özellikle New Jersey, Philadelphia, Miami, Kansas City ve Monterrey gibi sıcak bölgelerdeki maçların büyük kısmının akşam oynanacağını açıkladı. Gündüz programına alınan karşılaşmalar ise kapalı, klimalı statlarda ya da iklimi daha serin bölgelerde yapılacak. Buna rağmen organizasyona yönelik eleştiriler devam ediyor. Turnuvanın 48 takıma genişlemesi ve şehirler arasındaki büyük mesafeler nedeniyle çevresel etkinin artacağı belirtiliyor.

"GELENEKSEK FUTBOLU MAHVEDİYORLAR"

Avusturalyalı siyasetçi Fossil Free Football isimli sivil toplum kuruluşu üyesi Peter Crisp "Öyle ya da böyle, FIFA 2026 Dünya Kupası, giderek daha sıcak yazların futbolun geleneksel turnuva modelini mahvettiğinin açıkça ortaya çıkmasıyla bir dönüm noktası olacak. Yorgun oyuncular, maçlar arasında binlerce mil uçarak, marka reklamlarıyla çevrili bir şekilde sıcakta mücadele edecekler" şeklinde açıklama yaparak, alınan kararın oyuncu sağlığından daha çok kar amacı için verildiği iddiasında bulundu.

