Fenerbahçe'nin deplasmanda Viktoria Plzen ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçının 90+5'inci dakikasında sarı-lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyona 'devam' kararı veren hakem Allard Lindhout, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya atandı. Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı hakem hakkında UEFA'ya şikayette bulunmuştu.

Jhon Duran'ın penaltı pozisyonu gündem olmuştu KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasındaki Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının hakemi Allard Lindhout'un, bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile deplasmanda oynayacağı kritik maça atanması dikkat çekti.

Allard Lindhout LINDHOUT'UN YÖNETİMİ TEPKİ ÇEKTİ Fenerbahçe, 6 Kasım'da Çekya'nın Viktoria Plzen takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş, müsabaka 0-0 sonuçlanmıştı. Hakem Allard Lindhout, 90+5'inci dakikada Jhon Duran'ın ceza sahası içinde şortundan çekilerek düşürüldüğü pozisyonu VAR tavsiyesiyle monitörden izlemesine rağmen penaltı kararı vermemişti.

Lothar Matthaus "DÜDÜĞÜ ELİNDEN ALINMALI" RTL televizyonunda yorumculuk yapan Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, "Maç sırasında pozisyonu göremezse tamam, düdük çalmayabilir. Ancak izledikten sonra yine düdük çalmazsa, o hakemin düdüğü gerçekten elinden alınmalı. Bu açık bir penaltı" yorumunda bulunmuştu.

Fenerbahçeli futbolcular hakeme uzun süre tepki göstermişti UEFA'YA RESMİ BAŞVURU Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı hakemi UEFA'ya şikayet etmiş, "Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA’nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir. Süreç UEFA nezdinde resmi olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 9 puan topladı UEFA'DAN ŞAŞIRTAN ATAMA Fenerbahçe'nin bariz penaltısını vermediği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefinde yer alan Allard Lindhout'nun, Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco-Galatasaray maçına atanması şaşkınlık yaşattı.

Allard Lindhout, Monaco-Galatasaray maçında 4'üncü hakem oldu MONACO-GALATASARAY MAÇINDA GÖREV YAPACAK Hollandalı hakem Allard Lindhout, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında TSİ 23:00'te başlayacak Monaco - Galatasaray karşılaşmasında 4'üncü hakem göreviyle saha kenarında olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası