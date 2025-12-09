Son olarak Geno'da top koşturan ve yaklaşık 6 aydır kulüpsüz olan Mario Balotelli, Inter forması giydiği 2010 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline dair açıklamalarda bulundu. İtalyan golcü, teknik direktör Jose Mourinho'ya dair itirafıyla adından söz ettirdi.

Mario Balotelli, İtalyan devi Inter'in 2010 yılında Bayern Münih’i 2-0 yenerek, Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı final maçıyla ilgili konuştu. 35 yaşındaki İtalyan forvet, teknik direktör Jose Mourinho’nun kendisini oynatmaması karşısında yaşadığı üzüntüyü ve o döneme dair hislerini anlattı.

Mario Balotelli, ülkemizde Adana Demirspor forması giydi

"MAÇTAN BİR GÜN ÖNCE KARAR DEĞİŞTİRDİ"

Şampiyonlar Ligi finalini kariyerinin en özel anlarından biri olarak gördüğünü belirten Balotelli, "Dünya Kupası’nı hiç kazanmadım ama Dünya Kupası’ndan sonra bir futbolcunun yaşayacağı en büyük mutluluk Şampiyonlar Ligi’dir. Bu inanılmaz bir deneyimdi" dedi.

Maç öncesi Mourinho’nun kendisini antrenmanlarda denediğini dile getiren deneyimli futbolcu, "Ne yazık ki beni finalde oynatmadı. Madrid’deki hafta boyunca beni sahada deniyordu, her şey iyi gidiyordu. Sonra maçtan birkaç gün önce kararını değiştirdi. Takım için doğru bir karardı ama benim için zordu" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho

"YÜZDE 98 GOL ATARDIM"

Finalde şans bulamamasına rağmen o dönemki formuna çok güvendiğini vurgulayan Balotelli, "Elbette yüzde 100 emin olamazsın ama yüzde 98 eminim ki oyuna girseydim gol atardım" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

Haberle İlgili Daha Fazlası