Süper Lig ekibine Balotelli şoku! Kasadan 3 milyon euro çıkacak

Süper Lig'de küme düşen Adana Demirspor'a bir kötü haber de eski futbolcusu Mario Balotelli'den geldi. Yıldız isim, Mavi Şimşekler'e açtığı davayı kazandı. İşte detaylar...

Transfer yasağı bulunan ve aynı zamanda Süper Lig'e bu sezon veda eden Adana Demirspor'a bir kötü haber de eski futbolcusu Mario Balotelli'den geldi.

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Genoa'da forma giyen 34 yaşındaki yıldız isim, Mavi Şimşekler'e karşı sözleşme ihlali davası açmıştı. Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Balotelli açtığı bu davayı kazandı.

ADANA EKİBİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme kararına göre Adana Demirspor, Balotelli’ye toplamda 3 milyon 150 bin euro tazminat ödeyecek. Bu yeni gelişmenin, Adana Demirspor'un mali yapısını daha da zora sokabileceği belirtiliyor.

ADANA DEMİRSPOR KARİYERİ

Adana Demirspor kariyerinde 51 karşılaşmaya çıkan Balotelli 26 gol ve 8 asist kaydetmişti. 34 yaşındaki futbolcunun piyasa değerinin şu anda ise 460 bin euro olduğu belirtiliyor.