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PFDK'den Süper Lig takımlarına ceza! 5 kulübe para ve tribün cezası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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PFDK&#039;den Süper Lig takımlarına ceza! 5 kulübe para ve tribün cezası
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig’den Beşiktaş dahil 5 kulübe para ve kısmi tribün kapatma cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig’den 5 kulübe çeşitli gerekçelerle ceza verdi.
PFDK'den Süper Lig takımlarına ceza! 5 kulübe para ve tribün cezası - 1. Resim

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, farklı gerekçelerle Onvo Antalyaspor'a 528 bin lira, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a ayrı ayrı 336 bin lira, Solwie Energy Fatih Karagümrük'e ise 84 bin lira para cezası verdi.

Kurul, Beşiktaş'ın yanı sıra Solwie Energy Fatih Karagümrük, Onvo Antalyaspor, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a kısmi tribün kapatma cezası da uyguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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