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Kartal'ın yükselişi! Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u devirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kartal&#039;ın yükselişi! Beşiktaş evinde Adana Demirspor&#039;u devirdi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ole Gunnar Solskjaer’in takımı Rafa, Rashica, İmmobile ve Mario’nun golleriyle farka gitti. Avrupa Ligi’nde play-off oynamak isteyen siyah beyazlılar Süper Lig’de üçüncü sıraya yerleşti.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de son haftalara girilirken üçüncülük hedefi için çıkışını sürdüren Beşiktaş, Hatayspor ve Fenerbahçe galibiyetlerinin ardından ilk yarıda yenildiği Adana Demirspor’u da 4-1 mağlup etti. Rakip kaleye 25’ten fazla şut çeken Ole Gunnar Solskjaer’in öğrencileri sezonun en iyi futbollarından birini sergilerken, galibiyeti getiren gollerin tamamının yabancı oyunculardan gelmesi dikkati çeken bir detay olarak öne çıktı.

Kartal'ın yükselişi! Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u devirdi - 1. Resim

ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Maçın ilk 20 dakikasında yaşanan sakatlıklarla Oxlade-Chamberlain ve Uduokhai’nin yerine Mustafa ve Emrecan’ı sahaya süren Beşiktaş gol perdesini 29’da açtı. Burhan’ın kötü kontrolü sonrasında araya giren İmmobile’nin pasında topla buluşan Rafa Silva takımını öne geçirdi: 1-0. 44’te yine İmmobile’nin pasıyla ceza sahasına giren Beşiktaş’ta Mustafa arka direğe koşu yapan Rashica’yı gördü ve fark ikiye çıktı: 2-0.

Kartal'ın yükselişi! Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u devirdi - 2. Resim

İMMOBİLE ŞOV YAPTI

Duraklamalarda direkten dönen şutu iyi takip eden Arda Okan farkı bire indirdi: 2-1. Beşiktaş’ta 62’de Rashica’nın ortası önce savunmadan sekti ardından arka direkteki İmmobile’nin önüne düştü: 3-1. Maçta son sözü söyleyen isim ise Rafa Silva’dan aldığı pası şık bir son vuruşla bitiren Joao Mario oldu: 4-1. Kartal Süper Lig’de üçüncülüğe yerleşti. G.Saray Türkiye Kupası’nı kazanırsa lig üçüncüsü Avrupa Ligi’nde play-off oynayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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