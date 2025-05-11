Nihat Kahveci'den Beşiktaş değerlendirmesi: "Serdal Adalı ve Beşiktaş günün kazananlarıydı"

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısındaki 4-1'lik galibiyetini ve ligin kalan sürecini değerlendirdi. Ünlü yorumcu Kahveci, "Beşiktaş'tan beklenilen ligi 3. sırada bitirmesi." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u Tüpraş Stadyumu'nda konuk eden Beşiktaş, rakibini 4-1 mağlup ederek puanını 58'e yükseltti. Siyah-beyazlıların aldığı galibiyet sonrası, ünlü yorumcu Nihat Kahveci karşılaşmayı ve ligin genel gidişatını değerlendirdi.

Beşiktaş'ın net bir galibiyet aldığını belirten Kahveci, "Bugün favoriler kazandı, sürpriz olmadı. Serdal Adalı ve Beşiktaş günün kazananlarıydı. Beşiktaş'tan beklenilen ligi 3. sırada bitirmesi. Artık yeni sezon; başkan belli, hoca belli, transferlere bakacağız, ondan sonra kasım ayında havlu atmaması gereken bir Beşiktaş bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kahveci, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda Beşiktaş'ın Avrupa yolunun daha kolay olacağını belirterek, "Galatasaray, eğer Türkiye Kupası'nı kazanır ve Beşiktaş ligi üçüncü bitirirse Avrupa'da daha az ön eleme oynayacak. Trabzonspor kazanırsa daha fazla maç oynayacak. Bu salıncakmış, bankmış, kaydırakmış işlerini herkes bıraksın. Herkes, herkese bakıp galibiyetini bekleyebiliyor." dedi.

Rafa Silva'nın performansını öven Kahveci, "Rafa Silva'yı alkışlıyorum. Böyle oyuncunun etrafına takım kuracaksın. Düştüğü dönemler oldu ama her maçta koştu, mücadele etti. Sezonun en iyi oyuncusu Rafa. Yanına da Mert Günok'u koyarım." diye konuştu.

Ciro Immobile'nin performansına da değinen ünlü yorumcu, "Immobile bir ara futbolu unutmuştu ama bugün her pozisyonun içindeydi. Bu maçta beğendim. Sezon başında ve şimdi Immobile uçuyordu ama kışın sahada yoktu. Soğuk hava sevmiyor." ifadelerini kullandı.