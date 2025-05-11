Ciro Immobile'den Adana Demirspor maçı sonrası ayrılık açıklaması!

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Adana Demirspor maçı sonrasında ayrılık iddialarına net bir şekilde cevap verdi. Tecrübeli golcü "Burada mutluyum. Kendimi daha fazla işin içinde hissediyorum." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor karşısında alınan galibiyetin ardından Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Ciro Immobile, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"BAŞKANIMIZLA GÖRÜŞTÜK"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Immobile, "Şu anda kendimi işin içinde daha fazla hissediyorum. Başkanımızla da görüştük, aramızda güzel bir diyalog geçti. Hem ben hem takım için daha iyi mental seviyelere gelmek için böyle bir görüşmemiz oldu. Şu anda işler iyi gidiyor. Kalan maçlarda üçüncü sırayı almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"BURADA MUTLUYUM"

Hakkında çıkan ayrılık iddialarına açıklık getiren İtalyan golcü, "Benim için gideceğim yönünde bazı şeyler söylendi. Bunlar doğru değil. Yanlış yorumlanmadan kaynaklanmış olabilir. Burada mutluyum. Kendimi daha fazla işin içinde hissediyorum. Sahada da elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.