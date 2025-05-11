Beşiktaş üst üste sakatlıklarla sarsıldı! Yıldız oyuncunun dişi kırıldı, havada süzüldü

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında yaşadığı peş peşe sakatlıklarla sarsıldı. Chamberlain, Uduokhai ve Paulista'nın yaşadığı sakatlıklar maçın önüne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş, maç boyunca şanssızlıklarla boğuştu.

CHAMBERLAIN ERKEN VEDA ETTİ

Karşılaşmanın henüz 11. dakikasında Beşiktaş, büyük bir şok yaşadı. Maestro ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain, kendini denemesine rağmen oyuna devam edemedi. İngiliz oyuncunun yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu oyuna dahil oldu.

Siyah-beyazlıların talihsizliği bununla da sınırlı kalmadı. 16. dakikada Felix Uduokhai ile Adana Demirsporlu Ali Yavuz Kol arasında yaşanan sert hava topu mücadelesi sonrasında iki oyuncu da yerde kaldı. Kafa sarsıntısı geçiren oyuncular, tedbir amacıyla oyundan alındı. Beşiktaş'ta Emrecan Terzi, Adana Demirspor'da ise Aimbetov sahaya dahil oldu.

PAULISTA'NIN DİŞİ KIRILDI

Adana Demirspor'un yıldız oyuncusu Paulista, 21. dakikada Aimbetov ile girdiği hava topu mücadelesinde ciddi bir darbe aldı. Yere yığılan Brezilyalı futbolcunun dişi kırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sahaya dönen Paulista, maça devam edebildi.