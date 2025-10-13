Son maçına 10 ay önce çıkmıştı! Mario Balotelli'nin İtalya planı

Türkiye'de 2 dönem Adana Demirspor formasıgiyen, Akdeniz ekibinde 51 maçta 26 gol ve 8 asistlik skor katkısıyapanMario Balotelli, son olarak Genoa'da mücadele etmişti.

İtalyan ekibinden geçtiğimiz temmuz ayında ayrılan 35 yaşındaki futbolcu, merak konusu olan geleceği hakkında konuştu.

"YURT DIŞINDAN TEKLİFLER ALDIM "

Yaklaşık 10 aydır formasından uzak olan Balotelli, Trento'da düzenlenen Spor Festivali'nde yaptığı açıklamnada, "Fiziksel olarak iyi durumdayım. Yurt dışından teklifler aldım ama İtalya'da kalmak istiyorum. Şu anda bir çıkmaza girmiş durumdayım" ifadelerini kullandı.