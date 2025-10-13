Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Son maçına 10 ay önce çıkmıştı! Mario Balotelli'nin İtalya planı

Son maçına 10 ay önce çıkmıştı! Mario Balotelli'nin İtalya planı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri

Adana Demirspor'da 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarında forma giyen Mario Balotelli, son maçına 21 Aralık 2024'te çıktı. Güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösterilen ve bonservisi elinde bulunan İtalyan golcü, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 2 dönem Adana Demirspor formasıgiyen, Akdeniz ekibinde 51 maçta 26 gol ve 8 asistlik skor katkısıyapanMario Balotelli, son olarak Genoa'da mücadele etmişti.

İtalyan ekibinden geçtiğimiz temmuz ayında ayrılan 35 yaşındaki futbolcu, merak konusu olan geleceği hakkında konuştu.

Son maçına 10 ay önce çıkmıştı! Mario Balotelli'nin İtalya planı - 1. Resim

"YURT DIŞINDAN TEKLİFLER ALDIM"

Yaklaşık 10 aydır formasından uzak olan Balotelli, Trento'da düzenlenen Spor Festivali'nde yaptığı açıklamnada, "Fiziksel olarak iyi durumdayım. Yurt dışından teklifler aldım ama İtalya'da kalmak istiyorum. Şu anda bir çıkmaza girmiş durumdayım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

