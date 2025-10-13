Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Okan Buruk'tan Singo açıklaması: Sahalara ne zaman dönecek?

Okan Buruk'tan Singo açıklaması: Sahalara ne zaman dönecek?

- Güncelleme:
Okan Buruk&#039;tan Singo açıklaması: Sahalara ne zaman dönecek?
Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, iç sahada 1-1 sonuçlanan Beşiktaş derbisini tamamlayamayan Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Singo'nun sakatlığı hakkında konuştu.

Galatasaray, 4 Eylül akşamı RAMS Park'ta Beşiktaş konuk etmiş; 1-1 sonuçlanan derbi maçta sakatlık geçiren Wilfried Singo, 26'ncı dakikada yerini Roland Sallai'ye bırakmıştı. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, 30,7 milyon euro bonservisödenen yıldız hakkında açıklama yaptı.

Okan Buruk'tan Singo açıklaması: Sahalara ne zaman dönecek? - 1. Resim

"SADECE SINGO'NUN SAKATLIĞI OLDU"

Süper Lig'in ilk 8 haftasınıdeğerlendiren 51 yaşındaki teknik adam, "Birçok takımda sakatlık problemleri ortaya çıkabiliyor. Çok şükür şu ana kadar bir tek Singo'nun sakatlığı oldu. Onun dışında çok önemli bir problemimiz yok" dedi.

Okan Buruk'tan Singo açıklaması: Sahalara ne zaman dönecek? - 2. Resim

"EN AZ 2 HAFTA DAHA OLMAYACAK"

24 yaşındaki oyuncunun son durumundan bahseden Buruk, "Singo'nun tedavisine başlandı. Milli maç arasında izin yapmadı, tedavisine devam etti. İyi bir profesyonel, oyuncularda takımına ve kulübüne adanmışlık çok önemli. Bir an önce sahaya dönmek için çalışmaları devam ediyor. Takip edeceğiz. Yener Hoca'nın (İnce) düşünceleri doğrultusunda gün gün takip ediyoruz. En az 2 hafta daha olmayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

