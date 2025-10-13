Okan Buruk'tan Singo açıklaması: Sahalara ne zaman dönecek?

Galatasaray, 4 Eylül akşamı RAMS Park'ta Beşiktaş konuk etmiş; 1-1 sonuçlanan derbi maçta sakatlık geçiren Wilfried Singo, 26'ncı dakikada yerini Roland Sallai'ye bırakmıştı. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, 30,7 milyon euro bonservisödenen yıldız hakkında açıklama yaptı.

"SADECE SINGO'NUN SAKATLI Ğ I OLDU"

Süper Lig'in ilk 8 haftasınıdeğerlendiren 51 yaşındaki teknik adam, "Birçok takımda sakatlık problemleri ortaya çıkabiliyor. Çok şükür şu ana kadar bir tek Singo'nun sakatlığı oldu. Onun dışında çok önemli bir problemimiz yok" dedi.

"EN AZ 2 HAFTA DAHA OLMAYACAK"

24 yaşındaki oyuncunun son durumundan bahseden Buruk, "Singo'nun tedavisine başlandı. Milli maç arasında izin yapmadı, tedavisine devam etti. İyi bir profesyonel, oyuncularda takımına ve kulübüne adanmışlık çok önemli. Bir an önce sahaya dönmek için çalışmaları devam ediyor. Takip edeceğiz. Yener Hoca'nın (İnce) düşünceleri doğrultusunda gün gün takip ediyoruz. En az 2 hafta daha olmayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.